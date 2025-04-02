Маколей Калкін зізнався, чому вже 30 років не спілкується з батьком

Зірка "Сам удома" був готовий сісти до в'язниці, аби не бачити свого кривдника.

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Маколей Калкін сім'я - актор розповів, чому порвав стосунки з батьком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Діти Кіта Калкіна не хочуть мати з ним нічого спільного

Маколей зізнався, чому понад 30 років тому викреслив із життя токсичного батька-агресора

Маколей Калкін був успішною дитиною-актором з величезними гонорарами і всесвітньою славою. На жаль, за картинкою ідеального життя хлопчика ховалося непросте дитинство.

Сьогодні зірці 44 роки, і лише нещодавно він зважився відкрито заявити про пережите домашнє насильство. З раннього дитинства батько Маколея, колишній бродвейський актор Крістофер (Кіт) Калкін, фізично і психологічно знущався з сина. "Роби добре, або я тебе вдарю", - так спілкувався Кіт із Маколеєм.

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За спогадами артиста, батько зненавидів його до того, як до нього прийшла світова слава, а вже після все лише посилилося. "Він був поганою людиною. Він жорстокий фізично і морально - я можу показати вам усі свої шрами, якщо захочу. Усього, чого він намагався здобути в житті, мені вдалося досягти до того, як мені виповнилося 10 років", - згадує Калкін.

Маколей Калкін у дитинстві / imdb.com

У подкасті Sibling Revelry актор розповів, що хотів зробити паузу в кар'єрі, проте апетити Кіта до гонорарів сина дедалі зростали, хлопчик змушений був працювати, відчуваючи тягар відповідальності за фінансовий добробут усієї родини. Кінець дитячої кар'єри Маколея настав, коли його батьки розійшлися - мама артиста отримала опіку над дітьми, а він сам у суді всіляко намагався відмовитися від зустрічей з батьком. "Я сказав своєму адвокату: "Так, я не буду цього робити". Він сказав: "Ну ти знаєш, це буде неповага до суду і так далі". Я кажу: "Добре. А як щодо цього? Я кидаю виклик судді, щоб він посадив мене до в'язниці за те, що я не хочу відвідувати свого батька-кривдника. Справді, я збираюся подвоїти цей виклик. Я кидаю йому подвійний виклик - заарештувати найвідомішу дитину у світі", - розповів актор.

І додав: "Я не розмовляв із ним (із батьком - прим. редактора) приблизно 30 із чимось років. Він на це заслуговує. Він чоловік, який мав сімох дітей, а тепер у нього четверо онуків. І ніхто з них не хоче мати з ним нічого спільного".

Маколей Калкін на початку двотисячних / ua.depositphotos.com

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Хто такий Маколей Калкін? Маколей Калкін - американський актор кіно, телебачення та озвучування, музикант. Один із найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду, який прославився головними ролями у фільмах "Сам удома" (1990), "Моя дочка" (1991), "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992), "Хороший син" (1993), "Багатеньки Річі" (1994) і "Володар сторінок" (1994), повідомляє Вікіпедія. Старший брат акторів Кірана Калкіна та Рорі Калкіна.

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