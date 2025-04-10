Джастін Бібер накинувся на папараці: що він зробив

Співак останнім часом потрапляє в дивні історії і ця не стала винятком.

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Джастін Бібер не на жарт розлютився / Колаж Главред, фото YouTube

Коротко:

Бібер розсердився на папараці

Що він вигукував

Відомий канадський співак Джастін Бібер, який нещодавно став об'єктом гучних обговорень після своєї дивної поведінки і різкого схуднення, вибухнув дикою, нічим не спровокованою тирадою на адресу папараці, прямуючи в кав'ярню з друзями.

На відео, яке опубліковано на YouTube каналі Х17onlineVideo, виконавець пісні "Yummy", що перебуває в Палм-Спрінгс, Каліфорнія, перед першими вихідними фестивалю Coachella, негайно закрив обличчя, коли помітив фотографів із камерами й телефонами, які знімають його.

Джастін Бібер розсердився на папарації / Скріншот YouTube/X17onlineVideo

"Доброго ранку", - сказав один фотограф Біберу, який відповів: "Ні! Не доброго ранку! Ти і так знаєш. Навіщо ти тут?"

Потім поп-зірка підійшов до папараці і сказав їм, що вони просто "хочуть грошей".

"Гроші, гроші, гроші, гроші, гроші, гроші", - повторював він, роблячи пальцями жест "заплати мені".

Джастін Бібер розсердився на папарації / Скріншот YouTube/X17onlineVideo

"Забирайся звідси, братан. Гроші - це все, що тобі потрібно. Тобі плювати на людей", - кричав Бібер, прикриваючи телефон чоловіка, щоб той його не записував.

Потім 31-річний співак сказав чоловікам йти.

Джастін Бібер розсердився на папарації / Скріншот YouTube/X17onlineVideo

"Ось все, що вас хвилює, хлопці. Це гроші. Вам плювати на людей. Тільки гроші. ... Вам плювати на людей", - сказав він, коли фотографи відступали від кав'ярні.

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Як раніше писав Главред, дружина співака Джастіна Бібера, модель Гейлі Бібер закликала близьких молитися за здоров'я чоловіка. За інформацією джерела, стан ментального здоров'я і погана фізична форма Джастіна, які останнім часом шокують фанатів артиста, змусили Гейлі впасти у відчай.

Джастін Бібер став об'єктом гучних обговорень після того, як користувачі мережі помітили, що він відписався від своєї дружини Гейлі Бібер.

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Хто такий Джастін Бібер Джастін Бібер - канадський поп-R&B-співак, автор пісень, музикант, актор. За даними Вікіпедії, всього у світі продано понад 100 мільйонів примірників записів Бібера. 8 січня 2020 року Джастін Бібер повідомив, що вже два роки хворий на хворобу Лайма (кліщовий бореліоз), її діагностували наприкінці 2019 року. Він також страждає на хронічну вірусну інфекцію (інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна-Барр), яка впливає на шкіру, функції мозку, рівень енергії та здоров'я загалом. У нього також діагностовано синдром Рамсі Ханта 2 типу і що половина його обличчя паралізована. Він скасував численні концерти і виступи через цей стан. Неясно, скільки часу потрібно Біберу, щоб достатньо відновитися, щоб виступити.

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