"Зовсім іншим став": ексучасник DZIDZIO розкрив, що сталося з Михайлом Хомою

Після того, як Назарій Гук пішов із гурту, Дзідзьо дуже змінився.

https://glavred.net/stars/sovsem-drugim-stal-eks-uchastnik-dzidzio-raskryl-chto-proizoshlo-s-mihailom-homoy-10753277.html Посилання скопійоване

Як змінився Дзідзьо

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з Дзідзьо

У яких стосунках артисти

Нещодавно легендарний гурт DZIDZIO оголосив про своє гучне повернення. На цьому тлі колишній учасник колективу Julik розповів в інтерв'ю Blik про стосунки з колишнім зірковим колегою.

Михайло Хома та Назарій Гук стояли біля витоків популярної групи DZIDZIO. Пізніше їхні шляхи розійшлися, але артисти зберегли добрі стосунки. Julik зізнався, що помітив у колезі зміни — він відійшов від образу Дзідзьо, висунувши на перший план себе як Михайла Хому.

відео дня

Група Дзідзьо — учасники / фото: instagram.com, Дзідзьо

"Так, він зовсім іншим став. І коли почув, що Дзідзьо повертається, той справжній Дзідзьо, я, звичайно ж, зрадів. Бо це такі приємні спогади. Спілкуюся, дружу з Михайлом. Так, Дзідзьо — це насамперед зараз Михайло Хома. Він завжди був обличчям групи", — висловився Назарій Гук.

Незважаючи на те, що Julik зберіг добрі стосунки з DZIDZIO, він не візьме участі у великому концерті гурту. Зараз артист активно розвиває власну музичну кар'єру і вважає, що Михайло Хома також успішно працює над своїми проєктами.

Julik — колишній учасник Дзідзьо / фото: facebook.com, Julik

"На жаль, не буду, тому що у мене 18 квітня у Львові сольний концерт. Тому мушу готуватися. Адже день перед концертом — це ж важливий день. Потрібно пройти всі репетиції, щоб усе було добре", — ділиться співак.

Дзідзьо / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Група DZIDZIO DZIDZIO (Дзідзьо) — український поп-гурт, створений у 2009 році за задумом і за підтримки Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзидзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного поп-музики". На додаток до літературної української мови, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред