Кинула чоловіка через Ірину Білик: Цибульська зробила несподіване зізнання

Співачка розкрила причину розставання з чоловіком.

https://glavred.net/stars/brosila-muzha-iz-za-iriny-bilyk-cibulskaya-sdelala-neozhidannoe-priznanie-10753160.html Посилання скопійоване

Оля Цибульська отримала пораду від Ірини Білик / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, скрін із відео

Ви дізнаєтеся:

Чому Оля Цибульська розставалася з чоловіком

Яку пораду їй дала Ірина Білик

Відома співачка Оля Цибульська розповіла несподівані подробиці своїх стосунків із чоловіком. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка поділилася, як порада Ірини Білик ледь не зруйнувала її сім'ю.

За словами виконавиці, доленосна розмова відбулася на початку кар'єри Цибульської та її стосунків із Сергієм Грисюком. Тоді співачку дуже хвилювало питання — як поєднувати сім'ю і шоу-бізнес. Після концерту групи "ТІК" у "Палаці спорту" Оля опинилася в гримерці з Іриною Білик, яка дала їй пораду, судячи з особистого досвіду.

відео дня

Оля Цибульська - інтерв'ю / скрін із відео

"Був період, коли ми з Сергієм зробили паузу в наших стосунках, тому що я тоді думала: кар'єра чи сім'я. Мені сказали, що треба вибирати, що неможливо це поєднувати. Це в гримерці колись після концерту "ТІК" у "Палаці спорту" за коньячком Ірина Білик поділилася", — розповіла артистка.

Після розмови з Білик молода виконавиця набралася сміливості і заявила Сергію, що вибирає кар'єру і хоче розірвати стосунки. Пара не спілкувалася півтора року, і за цей час у Цибульської було багато залицяльників, однак втекти від долі їй не вдалося. Чоловік зірки зробив перший крок і запросив її до Парижа — з цієї поїздки вона повернулася вже вагітною сином Нестором.

Оля Цибульська - чоловік / фото: instagram.com, Оля Цибульська

"Ми розійшлися на півтора року, здається. Ми не спілкувалися. Уяви, що приходить жінка додому і каже: "Між нами все, я вибираю кар'єру". А ми тоді поставили "на стоп" стосунки. І в той період були якісь чоловіки, які підкатували. Але серйозної, великого кохання не було… Ми не спілкувалися певний період, а потім він написав мені листа від руки. Надіслав листа, і там були квитки в Париж. Ми полетіли в Париж, і звідти я повернулася з Нестором під серцем", — поділилася Цибульська.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябина алая", "Любов. Яд" і пр.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред