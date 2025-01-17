Команда Трампа публічно висміяла Мішель Обаму: у чому причина

Джерела злили, що говорили в команді Трампа про колишню першу леді США.

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Мішель Обама буквально ненавидить Трампа / Колаж Главред, фото Instagram/michelleobama, realdonaldtrump

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Що думає Мішель Обама про Трампа

Чому вона не приїде на інавгурацію

Команда нового президента США Дональда Трампа "добре посміялася" над "навмисним" рішенням Мішель Обами пропустити інавгурацію.

Як пише видання Page Six, там у будь-якому разі не очікували, що колишня леді з'явиться на церемонії.

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"Вони в будь-якому разі не очікували, що вона прийде. Вони добре посміялися", - говорить джерело про тих, хто брав участь у плануванні інавгураційних урочистостей.

Джерело серед демократів спробувало применшити значення образи, зазначивши: "Дональд Трамп і Меланія не пішли на інавгурацію Джо Байдена, і нікого це не хвилювало. Ніхто нічого не сказав".

Офіс Барака і Мішель Обами цього тижня оголосив, що Мішель пропустить 60-ту інавгураційну церемонію 20 січня, але колишній президент буде присутній.

Мішель також пропустила похорон Джиммі Картера 9 січня, тому що вона була в "тривалій відпустці" на Гаваях.

Одне джерело-республіканець припустило: "Очевидно, що це був її спосіб протестувати проти Трампа. Вона його ненавидить".

Мішель була присутня на інавгурації Трампа 2017 року.

Вона також висміювала Трампа під час Національного з'їзду Демократичної партії, кажучи: "Протягом багатьох років Дональд Трамп робив усе можливе, щоб змусити людей боятися нас. Бачте, його обмежений, вузький погляд на світ змушував його відчувати загрозу через існування двох працьовитих, високоосвічених, успішних людей, які виявилися чорношкірими".

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретну дату проведення переговорів він не уточнив.

Пізніше Трамп заявив, що збирається зустрітися з Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

У Кремлі прокоментували питання щодо ймовірності проведення мирних переговорів з Україною. Як заявив прессекретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, для цього поки що немає жодних передумов.

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