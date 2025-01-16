Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

На які рішучі кроки може піти Трамп заради України: дипломат відповів

Маріна Фурман
16 січня 2025, 21:19
56
Яременко прогнозує, що американці можуть передати Україні нові типи далекобійних ракетних систем.
Трамп, ATACMS
Чи готовий Трамп зняти обмеження на далекобійну зброю для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Вікіпедія

Ключові тези:

  • Слова Майка Волтца поки не варто сприймати надто серйозно
  • Трамп готовий вести діалог з позиції сили, щоб усадити Росію за стіл переговорів
  • США можуть надати Україні більш далекобійні системи для ударів по РФ

У команді новообраного президента США Дональда Трампа розглядають чимало рішень, які б могли змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко в інтерв’ю Главреду розповів, чи готовий все ж Трамп зняти обмеження на далекобійну зброю для України.

Нардеп зазначив, що слова Майка Волтца, представника на посаду радника президента з нацбезпеки, щодо зняття обмежень на далекобійну зброю, не варто сприймати занадто серйозно, оскільки на цю мить він є людиною, яка не несе повної відповідальності за свої заяви.

Яременко пригадав, що Трамп і його оточення нібито невдоволені рішенням Байдена про дозвіл застосування навіть того озброєння, що вже є в України, по території Росії.

"Але дозвіл, наданий в останні тижні перебування на посаді президентом Байденом, фактично розв’язав руки президенту Трампу і його оточенню. Фактично цей дозвіл уже є і стосується наданих озброєнь та їхньої дальності, не більше. Це вже є", - сказав народний депутат.

Дивіться відео розмови з Богданом Яременком, в якій він розповів, чого чекати Україні від Трампа після інавгурації:

Він додав, що Трамп неодноразово говорив про необхідність ведення діалогу з позиції сили, щоб усадити Росію за стіл переговорів, тому новообраний президент США може піти на рішучі кроки.

"Такі заяви якраз цьому і підігрують, тим більше якщо це буде реалізовано у вигляді надання нових більш далекобійних систем. Зокрема, більш далекобійні ракети справді можуть бути надані у вигляді боєприпасів до F-16, і це вже навіть не можна назвати якимось новим кроком, тому що F-16 уже беруть участь у бойових діях, і просто може розширитися радіус їхньої дії за рахунок ракетного озброєння. І це не можна буде назвати серйозною ескалацією. Цілком можна розраховувати, що на це можуть піти американці та інші партнери. Можливо, будуть і інші типи озброєнь", - пояснив Яременко.

Дипломат підкреслив, що перше півріччя 2025 року - це період для переживань, водночас це і час можливостей.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо України - останні новини за темою

Як писав Главред, напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Дональд Трамп десятки разів заявляв, що укладе угоду між Україною і Росією в перший же день свого перебування на посаді, якщо не раніше, однак зараз часові рамки дещо змістилися. У команді Трампа, признають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу.

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня.

Читайте також:

Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Богдан Яременко Удари вглиб РФ
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
100-річна угода з Британією та "сюрприз" для Путіна: головні новини України (дайджест)

100-річна угода з Британією та "сюрприз" для Путіна: головні новини України (дайджест)

22:00Україна
"Є таємна частина": Зеленський розкрив нові деталі про сторічну угоду з Британією

"Є таємна частина": Зеленський розкрив нові деталі про сторічну угоду з Британією

21:31Україна
Переоцінює себе: поразка України у війні буде провалом Трампа - Кулеба

Переоцінює себе: поразка України у війні буде провалом Трампа - Кулеба

20:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Секрет із СРСР розкрито: чому на каністрі для бензину три ручки - знають одиниці

Секрет із СРСР розкрито: чому на каністрі для бензину три ручки - знають одиниці

Чим відрізняються 2 коти: лише геній дасть відповідь за 19 секунд

Чим відрізняються 2 коти: лише геній дасть відповідь за 19 секунд

Гороскоп на завтра 17 січня: Овнам - дивовижний день, Тельцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 січня: Овнам - дивовижний день, Тельцям - сюрприз

Останні новини

22:00

100-річна угода з Британією та "сюрприз" для Путіна: головні новини України (дайджест)

22:00

"Зробили ще одну операцію": брат Макса Неліпи розповів про стан воїна

21:57

"Тримається на чесному слові": дружина Мірошниченка загриміла в лікарню - причина

21:43

Врятує від неприємностей: чому не можна залишати кришку унітаза відкритою

21:31

"Є таємна частина": Зеленський розкрив нові деталі про сторічну угоду з Британією

Трамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – ЯременкоТрамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – Яременко
21:19

На які рішучі кроки може піти Трамп заради України: дипломат відповів

21:15

"Гірше ніж втрата територій": в Раді пояснили наслідки програшу України у війніВідео

21:15

Розчарування автомобілістів: ТОП-12 найбільш невдалих автомобілів - антирейтинг

21:03

"У світі утворилася велика діра": помер "батько Твін Пікса" Девід Лінч

Реклама
20:56

Як позбутися запаху собаки вдома: прості поради для свіжості й чистоти

20:47

Ігнорувати не варто: що означає значок "чайник" на панелі приладів авто

20:46

Переоцінює себе: поразка України у війні буде провалом Трампа - Кулеба

20:34

Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори: що відомо

20:22

Газеткою аж до 1968 року: чому в СРСР не було туалетного паперу

20:10

Чому Путін досі живий, а його оточення бідує: Ягун розкрив реальну ситуацію у РосіїЕксклюзив

20:05

Хто справжній злодій: лише люди з високим IQ розгадають загадку за 5 секунд

19:58

Чим для України обернеться втрата Торецька: зʼявився тривожний прогноз

19:54

Буде соковитим та ніжним: коли солити м'ясо під час варіння – головний секрет

19:50

Церемонію Оскар 2025 можуть скасувати вперше за історію: що сталося

19:47

Долар і євро "штормитиме": банкір спрогнозував курс валют до 26 січня

Реклама
19:45

Риба з людськими зубами: бразилійка налякала мережу чудернацькою істотою

19:15

Змішувач, як справжня рідкість: чому у британців аж два крани у ванній

19:14

"В найближчим дні": де можуть відбутися переговори Зеленського і Фіцо - ЗМІ

19:10

Добрим словом та пістолетом: як починає працювати ТрампПогляд

18:51

Скільки ще планує воювати Росія: у ЦПД поділилися прогнозом

18:48

Росія не може протистояти ударам ЗСУ по нафтобазах РФ - Defense Express

18:47

Вже на 10% дорожче: в Україні різко зросли ціни на популярний овоч

18:39

Для України - програма мінімум: нардеп сказав, якого результату війни хочуть СШАВідео

18:31

$31 000 щомісяця на секонд-хенді: як пара перетворила старий одяг на бізнес

18:27

Розміщення західних військ в Україні: у Зеленського розкрили деталі

18:20

"Що ж все так швидко!": Сніжана Бабкіна показала свою 14-річну доньку-копію

18:05

Бійці Азова взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку: що відомо

18:00

Собаки, які не "уживаються" вдома: ветеринар назвав ТОП-4 популярні породи

17:53

Єрмак розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав терміни

17:47

Риторика Трампа кардинально зміниться: чого чекати після інавгурації - ЯгунВідео

17:41

"Це конкретні речі": Зеленський сказав, що потрібно Україні для переговорів з РФ

17:25

Примус до миру: команда Трампа готує жорсткі санкції проти РФ - Bloomberg

16:54

Інавгурація Трампа 2025: точна дата, де дивитись та як пройде головна подія США

16:50

Чотири країни НАТО проти прийняття України до Альянсу: гучна заява Зеленського

16:45

Ураження літаків РФ реактивними дронами: в України може мати новий козир

Реклама
16:43

Для Путіна Покровськ має значення стратегічного рівня: генерал назвав важливу деталь

16:42

Що може розвалити Росію: генерал-майор СБУ назвав рецепт розпаду РФВідео

16:27

"Ми передамо привіт": Зеленський пообіцяв відповідь РФ за атаку по Києву

16:26

Не всі знають: скільки можна тримати мокрий одяг у пралці - точний час

16:21

Як нагріти кімнату без обігрівача: 5 простих способів

16:11

Великий внесок: скільки коштів витратила Україна на війну у 2024-му - Зеленський

15:57

Приліт по базі росіян: партизани розкрили деталі потужного удару на півдніВідео

15:52

РФ не вдається досягти цілей на фронті: Сирський заявив про важку ситуацію

15:30

Повторення подій 2020 року в Білорусі: відомо, чи можливе падіння ЛукашенкаВідео

15:09

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство: що передбачається

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти