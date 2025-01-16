На які рішучі кроки може піти Трамп заради України: дипломат відповів

Яременко прогнозує, що американці можуть передати Україні нові типи далекобійних ракетних систем.

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Чи готовий Трамп зняти обмеження на далекобійну зброю для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Вікіпедія

Ключові тези:

Слова Майка Волтца поки не варто сприймати надто серйозно

Трамп готовий вести діалог з позиції сили, щоб усадити Росію за стіл переговорів

США можуть надати Україні більш далекобійні системи для ударів по РФ

У команді новообраного президента США Дональда Трампа розглядають чимало рішень, які б могли змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко в інтерв’ю Главреду розповів, чи готовий все ж Трамп зняти обмеження на далекобійну зброю для України.

Нардеп зазначив, що слова Майка Волтца, представника на посаду радника президента з нацбезпеки, щодо зняття обмежень на далекобійну зброю, не варто сприймати занадто серйозно, оскільки на цю мить він є людиною, яка не несе повної відповідальності за свої заяви.

Яременко пригадав, що Трамп і його оточення нібито невдоволені рішенням Байдена про дозвіл застосування навіть того озброєння, що вже є в України, по території Росії.

"Але дозвіл, наданий в останні тижні перебування на посаді президентом Байденом, фактично розв’язав руки президенту Трампу і його оточенню. Фактично цей дозвіл уже є і стосується наданих озброєнь та їхньої дальності, не більше. Це вже є", - сказав народний депутат.

Дивіться відео розмови з Богданом Яременком, в якій він розповів, чого чекати Україні від Трампа після інавгурації:

Він додав, що Трамп неодноразово говорив про необхідність ведення діалогу з позиції сили, щоб усадити Росію за стіл переговорів, тому новообраний президент США може піти на рішучі кроки.

"Такі заяви якраз цьому і підігрують, тим більше якщо це буде реалізовано у вигляді надання нових більш далекобійних систем. Зокрема, більш далекобійні ракети справді можуть бути надані у вигляді боєприпасів до F-16, і це вже навіть не можна назвати якимось новим кроком, тому що F-16 уже беруть участь у бойових діях, і просто може розширитися радіус їхньої дії за рахунок ракетного озброєння. І це не можна буде назвати серйозною ескалацією. Цілком можна розраховувати, що на це можуть піти американці та інші партнери. Можливо, будуть і інші типи озброєнь", - пояснив Яременко.

Дипломат підкреслив, що перше півріччя 2025 року - це період для переживань, водночас це і час можливостей.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо України - останні новини за темою

Як писав Главред, напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Дональд Трамп десятки разів заявляв, що укладе угоду між Україною і Росією в перший же день свого перебування на посаді, якщо не раніше, однак зараз часові рамки дещо змістилися. У команді Трампа, признають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу.

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня.

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Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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