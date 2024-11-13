Меланія Трамп готується порушити правило першої леді - ЗМІ

Синопсис:
- Меланія Трамп стане 47-ою першою леді США в січні 2025 року
- Дружина Дональда Трампа, ймовірно, не дотримуватиметься правил та звичаїв, яких очікують від її статусу
Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США лише в січні 2025 року, а його перша леді, колишня модель Меланія Трамп, уже встановлює власні правила. Вона проігнорувала Джилл Байден, чинну першу леді, і готується знехтувати ще одним правилом, якого зазвичай дотримуються дружини гарантів Америки.
Так CNN із посиланням на численні джерела зазначає, що Меланія з високою долею ймовірності не житиме в Білому домі з чоловіком на постійній основі. Прагнення місіс Трамп до автономії від свого чоловіка вже називають переосмисленням ролі першої леді США.
Очікується, що Меланія Трамп більшу частину часу проводитиме на Мангеттені в Trump Tower зі своїм сином Берроном, або ж у садибі "Мар-а-Лаго" на Палм-Біч, Флорида. При цьому перша леді виконуватиме свої обов'язки і буде присутня на ключових заходах поруч зі своїм чоловіком-президентом.
Варто зазначити, що під час першої каденції Дональда Трампа на посаді президента США (2017-2021), Меланія також не одразу перебралася до Білого дому. Її чоловік офіційно став президентом у січні 2017 року, а її переїзд відбувся лише в червні 2017-го - після того як Беррон закінчив навчальний рік у Нью-Йорку.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що ховається за відкритим листом про те, що популярний американський актор і демократ Том Хенкс втік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах.
Також стало відомо, що голлівудська акторка Меган Фокс вагітна "райдужною" дитиною. Це буде її третій малюк і другий для її обранця, музиканта Machine Gun Kelly.
Читайте також:
- Ще один хлопчик пішов у відставку: Мадонна кинула 28-річного коханого
- Творець "Леона" і "П'ятого елемента" Люк Бессон візьме участь у форумі в Москві
- Симпатяга з популярного серіалу: названо найсексуальнішого чоловіка 2024 року
Хто така Меланія Трамп?
Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред