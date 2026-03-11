Коротко:
Російський актор, путініст Станіслав Дужников, який прославився завдяки ролі Лені з ситкому "Вороніни", екстремально схуд.
Як пишуть російські пропагандисти, Дужников нібито схуднув завдяки дієті і фізичній активності.
"Спорт для професіоналів, а ось фізкультура потрібна всім. Їсти можна все, але потроху. Порції такі, щоб помістилися в долоню. П'ять разів на день з інтервалом у три години між прийомами їжі. Калорії сам не рахую, але якщо комусь хочеться, то нехай рахують на здоров'я", — розповів путініст.
Актор не розкриває кількість скинутих кілограмів. Тим часом, справа не тільки в "фізкультурі". Минулого літа ЗМІ писали, що Дужникову довелося зробити тригодинну операцію зі зменшення шлунка через проблеми зі здоров'ям. Надмірна вага спровокувала розвиток цукрового діабету.
"У нього діагностували морбідне ожиріння третього ступеня і цукровий діабет другого типу. Хвороба має мультифакторну природу", — повідомляло джерело.
Станіслав Дужников про напад Росії на Україну:
Лужников підтримує терористичне вторгнення РФ в мирну Україну. Актор повторював слова кремлівської методики про "захист жителів Донбасу", а також вважає так зване в РФ "СВО" обґрунтованим кроком, що дає надію на "мир".
Про особу: Станіслав Дужников
Станіслав Дужников - російський актор театру, кіно, телебачення і дубляжу, телеведучий. Найбільш відомий за роллю Льоні Вороніна в комедійному телесеріалі "Вороніни", а також за роллю "Бомби" у фільмі Романа Качанова "ДМБ" і Михайла Доценка в серіалі "Каменська".
Підтримує військовий наступ Росії на мирну Україну і терориста Путіна.
