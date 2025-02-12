Зірка серіалу Вороніни поділилася особистою драмою, яка трапилася у неї в родині.

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У Волкової в родині трапилася смертельна хвороба / Колаж Главред, фото Instagram/volkovihome

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Що трапилося у Катерини Волкової

Чи зможе вона вилікувати Бо

Зірка російського ситкому "Вороніни" Катерина Волкова, яка зіграла Віру Вороніну, розповіла про драму в особистому житті.

За її словами, її вірному другу, собаці на прізвисько Бо діагностували рак крові. "Сьогодні у нас важкі новини. Те, чого ми так боялися всі ці тижні, підтвердилося: у мого хороброго Бо діагностували рак крові. Я завжди знала, що ці віддані очі і виляючі хвостики входять у наше життя ненадовго. Але як же нестерпно це приймати. Я не вмію відпускати. Не вмію миритися з тим, що їхній відхід - частина договору, про який ніхто не попереджає, коли ти вперше гладиш тепле щеняче чоло", - поскаржилася 43-річна артистка в Instagram.

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За її словами, вона не збирається здаватися і прийняла рішення лікувати собаку.

Волкова налаштовується на позитивний результат від хіміотерапії.

"Ми не будемо ховатися від реальності. Ми будемо жити. Будемо боротися. За кожен вечір, коли він чекає мене біля дверей. Хіміотерапія? Так, це страшно. Але якщо є шанс подарувати йому ще дні, місяці, а може, й роки радості - вирішили, що спробуємо, будемо обговорювати на прийомі в онколога в п'ятницю", - додала зірка серіалів, яка, жодним словом не підтримала мирну Україну, яку атакує її терористична батьківщина.

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Раніше російський актор Георгій Дронов, відомий завдяки ролям у ситкомах Вороніни та Саша+Маша, назвав геноцид українців подвигом російських солдатів.

Рашистський артист пустився в розлогі міркування про велич боротьби окупантів за уявну "денацифікацію" України. Він недвозначно схвалив військову політику РФ.

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