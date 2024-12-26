Сяюча Кейт Міддлтон з'явилася на публіці

Кейт Міддлтон вигуляла стильний образ у цікавому кольорі.

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Кейт Міддлтон вийшла у світ/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Ви дізнаєтеся:

Який вигляд мала Кейт Міддлтон

Що вона одягла

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали різдвяну церковну службу зі своїми дітьми в середу вранці - майже через рік після того, як їй поставили діагноз рак.

Як повідомляє таблоїд Page Six, пару і їхніх трьох дітей, принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї було сфотографовано на щорічному заході в церкві Святої Марії Магдалини в Норфолку.

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Принцеса Уельська мала сяючий вигляд, коли вітала королівських шанувальників і навіть прийняла квіти від кількох доброзичливців.

Міддлтон вибрала приголомшливе зелене пальто в парі з відповідним капелюшком-таблеткою і відповідним синьо-зеленим картатим шарфом. Вона завершила святковий образ чорними штанами і чорними черевиками.

До неї також приєдналися батько Вільяма, король Карл III, а також королева Камілла.

Фото розкішної Кейт можна подивитися тут

Ця публічна поява - яка знаменує собою важливу віху для принцеси в її боротьбі з раком - завершує важкий рік для королівської особи.

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Раніше Главред повідомив, що хворий монарх король Чарльз зустрічається не тільки зі своїм старшим сином принцом Вільямом, який бореться з раком, а й із принцесою Уельською, повідомляє джерело.

Нагадаємо, Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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