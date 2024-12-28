"Вона мені цього ніколи не забуде": принц Вільям розповів, що подарував Кейт

Принц Вільям зробив Кейт Міддлтон дуже дивний подарунок у перші дні їхніх стосунків.
"Я одного разу подарував своїй дружині бінокль. Вона ніколи не дозволяла мені забути про це", - зізнався принц Уельський, якого цитує Page Six.
"Це було на самому початку залицянь - я думаю, це вирішило справу", - пожартував він. "Усе пройшло не дуже добре. Чесно кажучи, я й гадки не маю, навіщо я купив їй бінокль, у той час це здавалося гарною ідеєю".
Вільям і Міддлтон зустрілися 2001 року і закохалися, коли вони були студентами Університету Сент-Ендрюс у Шотландії. Вони пройшли до вівтаря у квітні 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Хоча тоді бінокль не користувався особливою популярністю у принцеси Уельської, зараз вона може з нього посміятися, оскільки королівська сім'я регулярно обмінюється жартівливими подарунками напередодні Різдва.
У своїх мемуарах 2023 року "Пощада" принц Гаррі розповів, що одного разу принцеса Маргарет подарувала йому кулькову ручку у формі риби.
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Раніше також стало відомо про те, що Кейт Міддлтон тісно співпрацює з королем Чарльзом, готуючись взяти на себе роль всього свого життя. Хворий монарх зустрічається не тільки зі своїм старшим сином принцом Вільямом, а й з принцесою Уельською, повідомляє джерело.
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Хто такий принц Вільям?
Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.
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