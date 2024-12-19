"Абсолютно бездарною": український відомий ведучий публічно розмазав Камалію

В'ячеслав Соломко висловив свою думку про творчість співачки.

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В'ячеслав Соломко про Камалію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

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В'ячеслав Соломко висловився про український шоу-бізнес

Ведучий не в захваті від співачки Камалії

Український відомий ведучий В'ячеслав Соломко розповів, що думає про українську співачку Камалію.

В інтерв'ю для "Люкс ФМ" В'ячеслав зазначив, що його дратує творчість зірки.

"Знаєш мене хто дратує? Мене дратує весь український шоу-бізнес, який в обличчя посміхається співачці Камалії, абсолютно бездарній, щоб потрапити на заходи, які вона організовує. Усі йдуть, усі знають з приводу її таланту й участі її в шоу-бізнесі, але ніхто це в очі їй не говорить", - зазначив Соломко.

Також В'ячеслав не приховав, що він перший, хто про це говорить, хоча й будуть наслідки.

Дивіться відео інтерв'ю В'ячеслава Соломка:

Камалія / інфографіка: Главред

Співачка Камалія - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, як українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

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Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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