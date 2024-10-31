Як це розбачити: Кіркорова в прозорому костюмі перевірили на справжність п'ятої точки

Кіркорову наділи прозорий костюм і помацали зад.

https://glavred.net/starnews/kak-eto-razvidet-kirkorova-v-prozrachnom-kostyume-proverili-na-podlinnost-pyatoy-tochki-10610081.html Посилання скопійоване

Філіп Кіркоров не втомлюється кринжувати/ колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, продовжує свої скандальні витівки.

Зокрема, російський пропагандистський Instagram-канал Showbusiness 24 опублікував відео, де "короля російської естради" одягають до концерту. На нього натягують прозорий комбінезон із сітки, а людина, яка знімає його в цей же час, коментує підготовку путініста.

"Кажуть, у вас сідниці (неценз. - авт.) з поролону", - каже він. відео дня

На що Кіркоров обурюється, що "народному артисту" непристойно казати слово "сідниці" (неценз. - авт.).

Пізніше він дозволяє людині з камерою доторкнутися до сідниць, які йому пришив скандальний російський хірург Хайдаров.

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

На фото видно, як ненатурально стирчить пружний зад Кіркорова. Пізніше йому набридає пильна увага до нової пам'ятки і він виганяє того, хто знімає, геть.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред