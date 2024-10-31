Як це розбачити: Кіркорова в прозорому костюмі перевірили на справжність п'ятої точки

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, продовжує свої скандальні витівки.
Зокрема, російський пропагандистський Instagram-канал Showbusiness 24 опублікував відео, де "короля російської естради" одягають до концерту. На нього натягують прозорий комбінезон із сітки, а людина, яка знімає його в цей же час, коментує підготовку путініста.
"Кажуть, у вас сідниці (неценз. - авт.) з поролону", - каже він.відео дня
На що Кіркоров обурюється, що "народному артисту" непристойно казати слово "сідниці" (неценз. - авт.).
Пізніше він дозволяє людині з камерою доторкнутися до сідниць, які йому пришив скандальний російський хірург Хайдаров.
Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
На фото видно, як ненатурально стирчить пружний зад Кіркорова. Пізніше йому набридає пильна увага до нової пам'ятки і він виганяє того, хто знімає, геть.
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Раніше Главред писав про те, що путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.
Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.
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