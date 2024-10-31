Україну накриє похолодання, прийде арктичне повітря: стала відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Коли Україну накриє відчутне похолодання
- У який день будуть штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду
Погода в Україні скоро стане відчутно холоднішою. У суботу та неділю, 2-3 листопада, в нашу державу почне заходити холодне повітря арктичного походження, яке спричинить похолодання.
2 листопада тепла погода ще затримається у південній частині нашої країни, але вже в неділю і там відчутно знизиться температура повітря. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.
"У поєднанні із сильним вітром, який гулятиме Україною і вихідними, буде некомфортно, одягайтеся тепліше і щільніше", – зазначила вона.
Погода в Україні 1 листопада
У перший день останнього місяця осені температура повітря в Україні буде ще відносно теплою, зазначає Діденко. Упродовж дня в п'ятницю в нашій державі очікується +12…+16 градусів, на Чернігівщині та Сумщині +9…+13 градусів, а на Одещині та в Чернівецький області місцями буде ще тепліше – температура підійматиметься аж до +18…+20 градусів.
Дощі 1 листопада в більшості областей малоймовірні.
"Але. Листопад провістить про перехід на зрілу осінь сильним вітром. Завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів до 15-20 метрів за секунду", – попередила синоптикиня.
У Києві 1 листопада буде вітряно, без опадів. Температура повітря вдень очікується на рівні до +12…+14 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв про те, що наближається сильне похолодання – стало відомо, які регіони заливатиме дощами. Синоптики попереджають, що у деяких областях можуть бути сильні пориви вітру.
Також раніше повідомлялося, що влупив майже 7-бальний шторм – Україну атакувала дуже потужна магнітна буря. Ця магнітна буря може погіршити самопочуття.
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