Удар РФ по будинку в Харкові: кількість поранених різко зросла, є загиблий

Зараз під завалами перебуває 15-річний хлопець.

https://glavred.net/ukraine/udar-rf-po-domu-v-harkove-kolichestvo-ranenyh-rezko-vozroslo-est-pogibshiy-10610039.html Посилання скопійоване

Удар РФ по Харкову / колаж: Главред, фото: Ігор Клименко

Коротко:

У Харкові після удару РФ поранено щонайменше 35 людей

Загинув один хлопчик 12 років

Під руїнами ще можуть бути люди

У Харкові внаслідок авіаудару по багатоповерхівці кількість поранених зросла до 34 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загинув один хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років.

відео дня

Знайдені фрагменти тіла попередньо ідентифікованої особи.

"На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення", – зазначив голова ОВА.

Крім того, зараз під завалами перебуває 15-річний хлопець.

"На місці триває рятувальна операція. Пошуки ускладнюються через суттєві пошкодження конструкції будинку та загрозу обвалу", - підкреслив Синєгубов.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що нічний удар ворога зруйнував підʼїзд багатоповерхівки, щонайменше 35 поранених людей.

"Розбір завалів ще триває. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди. Поліцейські отримали повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на звʼязок. Задіяні всі необхідні підрозділи для пошуку. Розгорнутий пункт надання допомоги та прийом заяв до поліції. З потерпілими продовжують працювати психологи ДСНС", - заявив він.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 31 жовтня збройні сили країни-агресора РФ завдали авіаудару по Харкову. Удар припав на житловий багатоповерховий будинок. На місці прильоту виникла пожежа. Унаслідок удару РФ зруйновано майже весь під'їзд житлового будинку.

Також відомо, що зранку, 31 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу через дрони росіян, які летять у напрямку у столиці. Внаслідок падіння уламків в Подільському районі, на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв.

Ввечері середи, 30 жовтня, в Одесі також лунали вибухи. Ворог випустив по Одещині близько десяти ракет різних видів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред