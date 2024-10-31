"Доля цієї війни вирішується": експерт назвав ключову битву осені - це не Донбас

Противник намагається за будь-яку ціну знищити успіхи, яких ми досягли під час наступу минулого року, видавивши нас із цього виступу

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На Південному фронті ворог намагається витіснити ЗСУ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ключові тези з заяви:

Головна битва відбувається на Південному фронті

Найнебезпечнішим є район Роботинського виступу Запорізької області

Окупанти прагнуть витіснити ЗСУ з Роботинського і Времівського виступів

На Південному фронті російські окупанти зі всіх сил намагаються витіснити Збройні сили України з Роботинського та Времівського виступів. Деталями в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку Сергій Грабський.

"Доля цієї війни вирішується на Південному фронті. За всієї поваги до наших бойових дій на сході — від розв’язання питання Південного фронту залежатиме весь подальший перебіг цієї боротьби. Тому і ми, і противник, приділяємо величезну увагу саме цим напрямкам", — сказав він. відео дня

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

На думку Грабського, найзагрозливішим, перш за все, є район Роботинського виступу Запорізької області.

"Противник намагається за будь-яку ціну знищити успіхи, яких ми досягли під час наступу минулого року, видавивши нас із цього виступу. Тому що цей виступ є для нас стратегічною точкою на карті — це найближчий напрямок до Токмака. До місця, де проходить єдина залізниця, що з’єднує Крим із материковою частиною країни-окупанта", — розповів військовий експерт.

Окрім цього, як підкреслив експерт, агресори з РФ поставили собі за ціль підстрахуватися і витіснити Сили оборони також із Времівського виступу на межі Запорізької та Донецької областей у напрямку до населеного пункту Велика Новосілка.

"Противник намагається підтримувати певну напругу і в районі населеного пункту, який найближче підходить до Запоріжжя, — це Кам’янське. Вони намагалися там просуватися, але, загалом, без особливого успіху. Тобто ці напрямки, а саме Кам’янське, Запоріжжя, Оріхівський напрямок і Времівський виступ є найбільш загрозливими локаціями, де спостерігається найбільш напружена ситуація", — підсумував Сергій Грабський.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, "повзучий" наступ РФ не зупиняється ні на мить. За останні тижні темпи наступу російських військ дещо зросли.

Окрім цього, РФ окупувала Селидове та ще два села. Російські окупанти просунулися біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці, розповіли аналітики DeepState.

Тако окупанти планують наступати в Запоріжжі. Застосування бронетехніки для підтримки живої сили планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області - ворог вже провів такі навчання на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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