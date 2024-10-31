'Виклик прийнято': Євген Клопотенко уклав парі з Валерієм Залужним

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- Клопотенко зустрівся із Залужним у Лондоні
- Кулінар уклав парі з послом
Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко зустрівся з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Зустріч відбулася в Лондоні під час благодійної вечері на підтримку українських військових.
Як повідомив Клопотенко на своїй сторінці в соцмережах, він уклав парі із Залужним.
Виявляється, посол не любить борщ, а ось шеф-кухар пообіцяв змінити його ставлення до традиційної української страви.
"Ми уклали парі, що я це зміню. Тож стежте за новинами в цій справі. Не знаю, чи впораюся я за 80 днів... Пана Валерія в борщ тепер повинен закохати. Виклик прийнято", - написав Клопотенко.
Хто такий Євген Клопотенко?
Клопотенко Євген Вікторович - український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.
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