'Виклик прийнято': Євген Клопотенко уклав парі з Валерієм Залужним

Євген Клопотенко показав спільне фото з Валерієм Залужним.

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Євген Клопотенко побачився з Валерієм Залужним / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Залужний, Євген Клопотенко

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Клопотенко зустрівся із Залужним у Лондоні

Кулінар уклав парі з послом

Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко зустрівся з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Зустріч відбулася в Лондоні під час благодійної вечері на підтримку українських військових.

Як повідомив Клопотенко на своїй сторінці в соцмережах, він уклав парі із Залужним.

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Виявляється, посол не любить борщ, а ось шеф-кухар пообіцяв змінити його ставлення до традиційної української страви.

"Ми уклали парі, що я це зміню. Тож стежте за новинами в цій справі. Не знаю, чи впораюся я за 80 днів... Пана Валерія в борщ тепер повинен закохати. Виклик прийнято", - написав Клопотенко.

Євген Клопотенко / Інфографіка: Главред

Хто такий Євген Клопотенко? Клопотенко Євген Вікторович - український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

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