Операція ЗСУ на Курщині може закінчитися раніше: генерал попередив про небезпеку

Росія може залучити військових з КНДР, щоб витіснити українських воїнів з Курської області.

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Операція ЗСУ на Курщині може закінчитися раніше, каже Романенко/ колаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Коротко:

РФ може залучити війська КНДР, щоб витіснити ЗСУ з Курщини

Щоб витіснити ЗСУ з Курщини, Росії треба 80-120 тис. військових, вона вже зібрала 55 тис.

Західні союзники України дуже повільно реагують на такі загрози

Країна-агресорка Росія може залучити північнокорейських військових для того, щоб витіснити українських військових з Курської області. Для витіснення захисників України з Курщини, росіянам потрібне угруповання чисельністю 80-120 тисяч осіб. На цей час РФ зібрала близько 55 тисяч осіб.

Про це сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомляє OBOZ.UA. Він зазначив, що військові КНДР навчаються у чотирьох центрах на території Росії, і далі Росія їх залучить, зокрема, на Курщині.

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Згідно з оцінками Романенка, РФ зібрала на Курщині угруповання сил чисельністю близько 55 тисяч.

"За оцінками західних фахівців, угруповання чисельністю 80-120 тисяч дозволить їм відсувати наші війська до кордонів", – зазначив генерал-лейтенант.

Він зазначив, що забезпечення українського угруповання на Курщині є недостатнім – бракує як озброєнь і техніки, так і особового складу. За його словами, якщо забезпечення наших військ не зміниться, то, на жаль, ворог може досягнути своєї мети і витіснити українських військових з Курщини.

Також Романенко наголосив, що наші західні союзники реагують на постійні зміни ситуації на фронті із запізненням, що призводить до втрат із української сторони.

"Реакція Заходу – постфактум. А у війні виграє той, хто діє на випередження. Це об'єктивні закони війни, які ігноруються багатьма нашими союзниками, зокрема США, з усіма наслідками, що випливають для нас. Для нас це обертається втратами насамперед наших людей, військових", – підсумував він.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в ЗСУ розкрили деталі розгрому РФ на Курщині. Українські військові знищили сотні російських військовослужбовців на Курщині із застосуванням американської військової техніки, зазначили в 47 ОМБр.

Також в Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині – стала відома їх кількість. Війська КНДР починають передислокацію територією Росії в бік кордону з Україною, частина військових Північної Кореї вже перебуває на Курщині.

Нагадаємо, українські десантники розгромили морпіхів "елітної" бригади РФ на Курщині. Російські морські піхотинці намагалися штурмувати українські позиції, однак у них нічого не вийшло.

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