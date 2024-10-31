Міс Всесвіт 2024: хто представляє Україну

А цього року Україну представить одеситка, студентка юридичної академії.

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Скоро в Мексиці пройде конкурс Міс Всесвіт 2024 / Колаж Главред, фото Instagram/ alina.lalli

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Який вигляд має нова Міс

Як проходять будні Пономаренко

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Цього року на конкурсі "Міс Всесвіт 2024" у Мексиці Україну представить одеситка Аліна Пономаренко.

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На своїй сторінці в Instagram, вона ділиться кадрами того, як проходять її конкурсні будні. "Привіт Всесвіт, я вже в дорозі. Головна подія мого життя вже зовсім скоро. Сподіваюся на вашу підтримку", - написала вона.

Аліна Пономаренко закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція і право", має великий досвід роботи моделлю. Стала "Міс Одеса-2023" і увійшла в ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023 у Південній Кореї.

Конкурс Міс Всесвіт "Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" поряд із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля". За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

Вона також створила соціальний проєкт "Дерево любові", який спрямований на підтримку бабусь і дідусів Одеси, які потребують допомоги. Також Аліна Пономаренко бере участь у зборі коштів для закупівлі необхідних речей для ЗСУ і є донором крові.

Аліна Пономаренко представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2024 / Фото Instagram/alina.lalli

Аліна Пономаренко представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2024 / Фото Instagram/alina.lalli

Аліна Пономаренко представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2024 / Фото Instagram/alina.lalli

Аліна Пономаренко представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2024 / Фото Instagram/alina.lalli

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Нагадаємо, Міс "Україна-Всесвіт"-2022 Вікторія Апанасенко, яка навесні 2024 року відсвяткувала першу річницю весілля зі своїм чоловіком, підприємцем і заступником міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександром Борняковим, вперше стала мамою.

Раніше Главред писав про те, що Вікторія Апанасенко згадала короткий діалог з учасницею конкурсу з боку терористичної Росії Анною Лінніковою, яка атакує мирну Україну своїми ракетами.

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