"Спочивай з миром, хлопче": зірка "Щоденників вампіра" вперше виходить заміж

Ніна Добрев показала зворушливі знімки з заручин з олімпійським чемпіоном.

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Ніна Добрев виходить заміж - Шон Вайт освідчився Ніні Добрев / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/nina

Заручини Ніни Добрев - що відомо:

Наречений Ніни Добрев - відомий американський сноубордист

Пара до заручин зустрічалася 4 роки

Акторка вперше виходить заміж

35-річна канадська акторка Ніна Добрев за свою кар'єру встигла зіграти безліч кінороманів, проте її реальне особисте життя було не таким насиченим.

Під час зйомок серіалу "Щоденники вампіра" артистка зустрічалася зі своїм колегою Іеном Сомерхолдером. Однак справжнє кохання прийшло до Добрев в особі олімпійського чемпіона (сноубордист) і музиканта Шона Вайта.

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Пара разом із 2020 року, і спортсмен визнав це досить вагомим терміном, щоб вивести стосунки з Ніною на новий рівень. Він зробив зірковій коханій пропозицію руки і серця в одному з нью-йоркських ресторанів.

Пара прийшла туди на вечерю, але спершу Вайт став перед Добрев на одне коліно. З такої нагоди в закладі заздалегідь була оформлена арка з білих квітів, оточена свічками, що затишно горіли, підлога була встелена пелюстками білих троянд.

Фотографії з заручин з'явилися в блозі Ніни Добрев в Instagram. "Спочивай з миром, бойфренд. Привіт, наречений", - жартівливо підписала знімки щаслива наречена.

Для Ніни Добрев і Шона Вайта це буде перший шлюб.

Ніна Добрев виходить заміж - Шон Вайт освідчився Ніні Добрев / instagram.com/nina

Ніна Добрев виходить заміж - Шон Вайт освідчився Ніні Добрев / instagram.com/nina

Ніна Добрев виходить заміж - Шон Вайт освідчився Ніні Добрев / instagram.com/nina

Хто така Ніна Добрев? Ніна Добрев - канадська акторка болгарського походження. Найбільш відома роллю Елейни Ґілберт / Кетрін Пірс у драматичному телесеріалі "Щоденники вампіра" (2009-2017). Знімалася у фільмах "Хлоя", "Добре бути тихонею", "Три ікси: Реактивізація", "Коматозники" тощо.

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