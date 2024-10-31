КНДР відправила до РФ своїх генералів: відомо, яку роль вони будуть відігравати

Головне із повідомлення Reuters:
- Відомі імена трьох генералів, який Кім Чен Ин відправив до Росії
- Вони входять до загальної кількості 500 північнокорейських офіцерів
- Одного з генералів відправили як довірену особу, яка ухвалює рішення
В Україні назвали імена трьох генералів КНДР, яких відправили як супроводжуючих до трьох тисяч військовослужбовців для надання допомоги Москві у війні проти України. Про це пише Reuters.
Зазначається, що делегація України в Раді Безпеки ООН заявила, що три корейські генерали входять до загальної кількості 500 північнокорейських офіцерів, направлених до РФ.
За словами видання, Україна ідентифікувала генерал-полковника Кім Ен Бока, старшого генерала, командувача військами спеціального призначення, включно з XI "Штормовим" корпусом.
Крім того, відомо про генерал-полковника Рі Чанг Хо, заступника начальника Генерального штабу, главу Головного розвідувального бюро, а також про генерал-майора Сін Кум Чхоль, начальника Головного оперативного управління.
Повідомляється, що Рі Чанг Хо, зокрема, очолює головну розвідувальну службу КНДР із 2022 року. У матеріалі йдеться про те, що він потрапив під санкції Південної Кореї за те, що нібито він курирував великі кіберзломи з метою крадіжки іноземної валюти і технологій. Він разом із Кім Ен Боком супроводжував лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на великій кількості заходів у 2024 році.
Роль Кім Ен Бока, за словами експерта з керівництва Північною Кореєю Майкла Меддена, може бути більш значною в Росії. Саме тому його і відправили - як довірену особу, яка ухвалює рішення до моменту, поки присутність підрозділу КНДР не буде повністю налагоджена. Потім він може передати командування офіцеру у званні старшого полковника або генерал-майора.
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Війська КНДР в Росії - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що у листопаді війська КНДР почнуть безпосередньо брати участь у бойових діях проти українських Сил оборони.
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною. РФ забезпечує північнокорейських військових своєю формою та зброєю.
Також відомо, що Росія перекинула в Курську область приблизно 3 тисячі північнокорейських військовослужбовців. Вони розташовані всього за 50 кілометрів від кордону з Україною.
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