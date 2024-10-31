22-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" втратила первістка

Медісон Де Ла Гарза місяць не могла говорити про свою трагедію.

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Медісон Де Ла Гарза з Відчайдушних домогосподарок втратила дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/maddelagarza

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Медісон Де Ла Гарза готувалася стати матір'ю в жовтні

На останніх термінах акторці провели екстрену операцію

Дитина Медісон та її обранця не вижила

Американська акторка, режисерка і сценаристка Медісон Де Ла Гарза, відома за роллю Хуаніти Соліс із серіалу "Відчайдушні домогосподарки", на початку вересня оголосила, що вона та її бойфренд, актор Раян Мітчелл, очікують на первістка. Тоді ж артистка вперше поділилася знімками на останніх термінах вагітності.

На появу дитини Де Ла Гарза очікувала в жовтні, проте 27 вересня сталася жахлива трагедія. Про неї у своєму блозі в Instagram Медісон змогла розповісти лише через місяць.

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Наприкінці вересня зірка потрапила до лікарні, де їй провели екстрений кесарів розтин. На жаль, дитина не вижила. Це була дівчинка, якій вбиті горем батьки навіть встигли дати ім'я - Ксіомара.

"Після кесаревого розтину Раян і я змогли потримати нашу дівчинку на руках у перший і останній раз. Дякую, Ксіомара, що зробила нас батьками найідеальнішого янгола на небесах. Мама і тато люблять тебе, наша мила дівчинка", - написала Медісон Де Ла Гарза.

Що таке "Відчайдушні домогосподарки"? Відчайдушні домогосподарки - американський телесеріал виробництва ABC Studios. Його знімали з 2004 по 2012 рік - за цей час вийшло 180 серій (8 сезонів). В основі сюжету - життя чотирьох подруг-домогосподарок в американському передмісті. Голос за кадром належить їхній п'ятій подрузі, яка на початку історії вчинила самогубство. Вона ж є оповідачем про пригоди головних героїнь.

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