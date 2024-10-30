Наближається сильне похолодання: які регіони заливатиме дощами

Синоптики попереджають, що у деяких областях можуть бути сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

У яких областях будуть лити сильні дощі

Де температура повітря опуститься до +1 градуса

Коли в Україну прийде сильне похолодання

Погода в Україні 30 жовтня буде місцями дощовою. У багатьох областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні у четвер пройдуть місцями дощі. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. У Києві температура повітря вдень підвищиться максимум до +11 градусів.

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Вже з початком листопада в Україну прийдуть сильні пориви вітру. 2-3 листопада сильно похолоднішає.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / фото: ventusky

Погода 31 жовтня

В Україні 31 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, східних, більшості західних та центральних областей. Вітер в цей день буде західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У східних областях можуть бути сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура вночі 5-10°, у східних, Запорізькій та Херсонській областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, у південній частині до 17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 31 жовтня в Україні буде дощовою. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+17 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / фото: meteoprog

Погода 31 жовтня у Києві

У Києві 31 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нещодавно Главред розповідав, коли очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають, що вже скоро в Україну повернуться сильні пориви вітру.

Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 жовтня, в Україні в деяких регіонах очікуються дощі, але збережеться тепла погода. Невеликі дощі можливі: у західних областях, у Вінницькій, Черкаській, у Житомирській, у Київській та Чернігівській областях.

Також Діденко писала, що за кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів. А вже з наступних вихідних, 2-3 листопада, прийде відчутне похолодання.

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