Дрон зруйнував квартиру популярного українського телеведучого й актора

Костянтин Октябрський і свого його малолітніх дітей залишилися на вулиці.

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Актор Костянтин Октябрьський залишився на вулиці після атаки російських дронів / Колаж Главред, фото Instagram/konstantin_oktyabrskyy

Коротко:

Російський дрон зруйнував квартиру Костянтина Октябрського

Квартира повністю зруйнована

Ведучий та його родина - цілі

Український актор і телеведучий ранкової програми на телеканалі "ДОМ" Костянтин Октябрський розповів про те, що під час російської дронової атаки на Київ у ніч на 30 жовтня, постраждала його квартира.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала ведуча Тала Калатай.

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"Це актор Костянтин Октябрський. А це його квартира після влучання ворожого дрона. На вулиці залишилася сім'я з двома дітьми і кішкою. 1. Можливо, хтось може допомогти з пошуком житла на Солом'янці, бо діти там ходять до школи. 2. Якщо є можливість, допоможіть донатом на відновлення житла", - звернулася до своєї аудиторії ведуча.

Хто такий Костянтин Октябрський Костянтин Октябрський був актором "Велика різниця по-українськи" та ведучим "Орел і решка. Шопінг". З 2020 року веде шоу "Ранок вдома" на каналі "ДОМ" разом з іншою українською телеведучою Лілією Ребрик. Знімався в серіалах "Кріпосна", "Перші ластівки", "Моє кіно" і "Госпіталь".

Сам актор пізніше повідомив, що його "квартирі торба".

Дрон зруйнував квартиру актора / Фото ТСН

На своїй сторінці в Instagram актор показав наслідки обстрілу Росією.

"На жаль, квартирі торба, - прокоментував актор і додав: - Це наш дім. Слава богу, ми цілі".

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