Південна Корея виправила заяву про артснаряди для України: у чому причина

Відомо, що цього тижня делегація Південної Кореї відвідає Київ.

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Що готує Південна Корея для України / Колаж Главреда. Фото: ОП

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Україна не запитувала Корею про снаряди

Сеул готує групу фахівців для відправки в Україну

Південна Корея не розглядає відправку Україні 155 мм снарядів. Раніше ЗМІ писали, що Сеул готовий порушити чинну заборону щодо поставок озброєння воюючим державам і передати Україні частину з великих запасів артилерійських боєприпасів.

Як повідомив у коментарі агентству Yonhap південнокорейський чиновник, Сеул не отримував від України такого запиту — отже, план не розглядається.

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А проте насамперед Південна Корея допускає передачу озброєння — насамперед для ведення оборонних дій.

На сьогодні країна готова відправити в Україну групу своїх фахівців, які аналізували б військову діяльність військ КНДР. Сеул побоюється, що Росія може долучити північнокорейських солдатів до своїх військових технологій — наприклад, навчити сучасній тактиці ведення війни.

КНДР і Південна Корея - порівняння / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні і допомога Сеула - головне

Як повідомляв Главред, Сеул казав, що розглядає передачу Україні наступальної зброї. До прикладу, 24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію.

Пізніше ЗМІ уточнили, що у потенційний військовий пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди. Таким чином, Сеулу доведеться скасувати чинну заборону на летальну допомогу воюючим державам.

Відомо, що делегація Південної Кореї відвідає Україну цього тижня. Планується зустріч з представниками розвідки і оборонного відомства України, щоб обговорити майбутню співпрацю.

До слова, у четвер, 24 жовтня, ГУР підтвердило прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область. Всього КНДР "передала" у розпорядження країни-агресорки до 12 тисяч військових.

Що таке Yonhap? Йонхап - найбільше південнокорейське інформаційне агентство. Це фінансована компанія, що базується в Сеулі, Південна Корея. Yonhap надає новинні статті, фотографії та іншу інформацію для газет, телеканалів і інших засобів масової інформації в Південній Кореї.

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