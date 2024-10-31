З технікою та вогневою підтримкою: окупанти планують наступати в Запоріжжі

Загарбники готуються активніше вести бойові дії.

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Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Окупанти готуються до наступу на броньованій техніці

Це може статись на Времівському напрямку

По техніці ворога легше відпрацьовувати дронами чи артилерією

Російські окупаційні війська на Времівському напрямку готуються до наступу на броньованій техніці. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі LIGA.net.

За його словами, застосування бронетехніки для підтримки живої сили планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області. Відповідні навчання ворог вже провів на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Крім того, загарбники готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.

"У сучасній війні техніка – це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", – додав речник.

Волошин також наголосив, що окупанти продовжують використовувати багі та мотоцикли для швидкого пересування між позиціями та доставки особового складу та певних видів озброєння.

"Це дозволяє противнику швидко пересуватись і не підриватись на мінних полях. Однак, по них ефективно відпрацьовують безпілотники ЗСУ", - підкреслив він.

Що відомо про Приютне? Приютне — село в Україні, у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області. Воно розташоване за 147 км від обласного центру, 71 км від районного центру та 46 км від міста Гуляйполе. З березня 2022 року село окуповане ЗС РФ, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

Також відомо, що російські окупанти намагаються закріпитися в селі Кругляківка Куп'янського району Харківської області, але поки безуспішно. Мета ворога - зачепитися на лівобережжі Осколу, щоб розвинути свій наступ до Куп'янська-Вузлового.

Крім того, на східному напрямку ситуація для ЗСУ досить складна, адже ворог, попри великі втрати, не припиняє тиснути на українську оборону та просуватися вперед.

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