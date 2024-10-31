З технікою та вогневою підтримкою: окупанти планують наступати в Запоріжжі

Головні тези із заяви:
- Окупанти готуються до наступу на броньованій техніці
- Це може статись на Времівському напрямку
- По техніці ворога легше відпрацьовувати дронами чи артилерією
Російські окупаційні війська на Времівському напрямку готуються до наступу на броньованій техніці. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі LIGA.net.
За його словами, застосування бронетехніки для підтримки живої сили планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області. Відповідні навчання ворог вже провів на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Крім того, загарбники готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.
"У сучасній війні техніка – це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", – додав речник.
Волошин також наголосив, що окупанти продовжують використовувати багі та мотоцикли для швидкого пересування між позиціями та доставки особового складу та певних видів озброєння.
"Це дозволяє противнику швидко пересуватись і не підриватись на мінних полях. Однак, по них ефективно відпрацьовують безпілотники ЗСУ", - підкреслив він.
Що відомо про Приютне?
Приютне — село в Україні, у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області. Воно розташоване за 147 км від обласного центру, 71 км від районного центру та 46 км від міста Гуляйполе. З березня 2022 року село окуповане ЗС РФ, повідомляє Вікіпедія.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.
Також відомо, що російські окупанти намагаються закріпитися в селі Кругляківка Куп'янського району Харківської області, але поки безуспішно. Мета ворога - зачепитися на лівобережжі Осколу, щоб розвинути свій наступ до Куп'янська-Вузлового.
Крім того, на східному напрямку ситуація для ЗСУ досить складна, адже ворог, попри великі втрати, не припиняє тиснути на українську оборону та просуватися вперед.
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