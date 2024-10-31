Солістка KAZKA схудла на приголомшливі 10 кг і показала фото

Ви дізнаєтеся:
- Який вигляд має після схуднення Зарицька
- Що вона робить, щоб схуднути
- Які вправи використовує
Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилася новим фото, де похизувалася приголомшливим результатом схуднення.
На своїй сторінці в Instagram, артистка опублікувала фото, як тренується і похвалилася своїм результатом. "А у когось мінус 10, до речі", - поділилася хорошими новинами вона.
До слова, навіть на відео в спортивній формі видно, на скільки схудла артистка і як їй це личить. Крім того, у сторіз можна побачити, як вона працює і як це важко. Зокрема, вона робила випади з вагою, вправи на руки та на спину.
Хто така Олександра Зарицька?
Олександра Зарицька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") і "Танці з зірками-8".
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Нагадаємо, як раніше писав Главред, у червні 2024 року мало відбутися весілля солістки гурту Kazka Олександри Зарицької та її бойфренда, музиканта Павла Тараненка. Однак церемонія не відбулася, а артистка оголосила, що скасовує весілля.
Також скандальна актриса і модель Ліза Василенко, Лола зі "Школи", розповіла про невиліковну хворобу, з якою вона тепер вчиться гармонійно співіснувати.
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