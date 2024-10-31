Зеленський та Орбан неочікувано потисли руки: готується спільний документ

У документі є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого.

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Між Україною та Угорщиною готується документ / Коллаж Главред, фото t.me/ermaka

Ключове з заяви Зеленського:

Про що йдеться в двосторонньому документі між Україною та Угорщиною

Як вирішиться контроверсійне питання щодо вступу до НАТО

Між Україною та Угорщиною готується двосторонній документ, який має спростити розв’язання більшості питань, що виникають між державами. Таку новину повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття.

"Сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не піднімалося питання меншин. Точніше, питання може підніматися, але щоб воно швидко розв’язувалося, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося", – розповів Зеленський. відео дня

Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

Також і питання безпеки є частиною цього документа.

"Найменше, що ми просимо в Угорщини, – не блокувати запрошення України в НАТО. Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати", – підкреслив Президент.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

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Як розповідав Главред раніше, Орбан цинічно привітав правлячу партію Грузію. За його словами, країна обрала шлях миру, а не "другу Україну".

Окрім цього, нове опитування в Угорщині показало цікаві результати. Вперше з 2010 року опозиційна партія випередила правлячу партію Орбана "Фідес" у підтримці виборців, які вже визначилися зі своїм вибором.

За версією Politico, Орбан може заблокувати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Він не лише підриває європейську єдність, але й може позбавити Україну важливої підтримки, зазначає видання.

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