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План не спрацював: в ОП рознесли стратегію стримування РФ західними партнерами

Анна Косик
31 жовтня 2024, 14:10
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Росію не лише не вдалося обмежити в діях, але й агресор поширив географію війни на інші країни.
Путин, Подоляк
Подальше стримування може створити нові загрози для світу / Колаж: Главред, фото: Президент Росії, Михайло Подоляк

Головні тези Подоляка:

  • Росія змогла залучити інші країни для ведення війни в Україні
  • Європейська безпека стала крихкою
  • План стримування РФ західними союзниками України не спрацював

З початку повномасштабного вторгнення західні союзники України обрали стратегію докладати зусиль задля стримування країни-агресора Росії. Однак це не спрацювало.

Про це в Telegram написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, є чіткі сигнали, що вказують на необхідність змінити план стримування на план перемоги України.

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Зокрема, за майже три роки Росія поширила війну на інші держави. В той час як Іран та Північна Корея стали співучасниками злочинів РФ, від їхніх дій почали страждати європейські країни, як от Польща і Румунія, куди залітали російські ракети.

"Спецслужби Рф розгорнули у Європі диверсійну кампанію: сходять з рейок потяги, палають заводи. Путін оплачує діяльність лівих і правих екстремістів, які отруюють політичні системи своїх країн", - додав Подоляк.

Окрім цього стратегія стримування не допомогла зміцнити європейську безпеку. Навпаки, вона послабилась і деякі країни, що раніше дотримувалися нейтралітету, були змушені приєднатися до НАТО, а ще кілька держав обрали роль проросійський колаборантів.

"РФ веде гібридну війну проти Молдови та Грузії, і Грузія на межі капітуляції. По всьому світу квітне глобальна мережа російської пропаганди та дезінформації", - наголосив представник ОП.

Міжнародне право та Статут ООН також втратили свою вагу через безкарність кремлівського диктатора Путіна та його прихвостнів. Тому зараз вже немає часу на спроби стримати агресора у його намірах. Потрібно діяти і рухатися до перемоги.

План не спрацював: в ОП рознесли стратегію стримування РФ західними партнерами
План перемоги / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Подоляк?

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

План перемоги України - що відомо

Нагадаємо, що план перемоги передбачає серед головного запрошення України в НАТО, безпекові гарантії, пункти про оборону та стримування. Також в одній із секретних частин плану перемоги України міститься вимога щодо надання Україні ракет Tomahawk із дальністю дії 2400 кілометрів.

Післ оприлюднення плану перемоги у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито сім країн-членів НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу. Однак прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Раніше Главред писав, що серед західних союзників України таки були ті, що відкрито відкидали можливість повної реалізації плану перемоги України. Наприклад, німецький канцлер Олаф Шольц назвав перший пункт Плану перемоги Зеленського, що стосувався надання Україні запрошення до НАТО таким, що не стоїть на порядку денному.

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