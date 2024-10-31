Вирішать одразу кілька проблем: Україна розробляє нові боєприпаси для БПЛА

Своїми напрацюваннями поділились 10 окремих розробників.

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Україна розробляє боєприпаси для БПЛА / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

В Україні розробляються нові боєприпаси для дронів

Це допоможе збільшити ефективність використання БПЛА

Боєприпаси вже проходили деякі випробування

Наразі в Україні розробляють нові високоточні боєприпаси для дронів. Це стане наступною сходинкою розвитку і замінить звичні вже "скиди". Про це повідомили аналітики Defense Express.

За їхніми словами, це бажане та довгоочікуване рішення, яке дозволить суттєво просунутись в ефективності використання БПЛА на полі бою.

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Згідно з заявою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, ці боєприпаси вже пробували скидати з висоти 1 км. Своїми напрацюваннями поділились 10 окремих розробників, що свідчить по конкурсну основу розробки нового озброєння. Це дасть змогу обрати найкращий варіант.

"Можливо припустити, що мається на увазі боєприпаси для важких мультикоптерів-бомбардувальників. Бо навряд Силам оборони України зараз потрібно щось на кшталт MAM-L для Bayratar TB2. І якщо це так, то за такою лаконічною інформацією у межах повідомлення про тестування й інших технологій, наприклад, ройового використання дронів з мінімальною участю оператора, величезна еволюція коріння якої у "прикрученої" до "мавіка" гранати за часи АТО", - зазначили у Defense Express.

Аналітики також підкреслили, що нові боєприпаси мають вирішити одразу кілька проблем. Так, існує пряма залежність точності "скидів" від погоди, особливо вітру, та майстерності оператора. Крім того, значна висота дозволяє атакувати ворога з відстані, яка недосяжна для особистого стрілецького озброєння та поза межами масового "окопного" РЕБу.

Водночас розробники мають подолати складну комплексну задачу. Так, скиди мають бути невеликими за розміром, використовувати доступну, стійку до РЕБ систему наведення, а також бути дешевими у виробництві.

Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Дрони українського виробництва - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні з'явилися нові дрони, які виготовлені для боротьби з ворожими безпілотниками типу "Шахед". Ударні FPV дрони-камікадзе здатні перехоплювати безпілотники на висоті близько 3 кілометрів.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна у 2025 році планує збільшити інвестиції в промисловість задля розробки вітчизняних дронів та далекобійної зброї у більших масштабах. На це планують виділити більше, ніж 4 мільярди доларів.

Крім того, Україна працює з партнерами над внеском у масове виробництво українських далекобійних дронів, а також над реалізацією ракетної програми.

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