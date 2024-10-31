'На його кімнату обвалилися 6 поверхів': у Харкові знайшли тіло 15-річного хлопчика

Підліток в момент удару був у квартирі з бабусею і дідусем. Але вони були у дальній кімнаті, тому їх вдалося врятувати одразу. Пошуки хлопчика продовжуються.

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Родичка розповіла про пошуки 15-річного хлопчика у Харкові/ колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, скрін "Суспільне"

Коротко:

Під завалами 9-поверхівки Харкова знайшли тіло 15-річного хлопчика

На кімнату підлітка завалилися важкі бетонні плити

Бабусю і дідуся, які були в квартирі в момент удару, вдалося врятувати

Під завалами 9-поверхівки у Салтівському районі Харкова, куди пізно ввечері 30 жовтня влучили російські окупанти, ще перебувають дитина і чоловік. Пошуки продовжуються. Тітка 15-річного хлопчика, якого зараз намагаються знайти під завалами, Алла Степанюк розповіла про пошуки.

У коментарі "Суспільному" вона зазначила, що її племінник Борис в момент удару був у квартирі разом з дідусем і бабусею.

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"Я сподіваюся, я вірю в те, що він живий, що все добре… Там під завалами мій племінник – Борис, 15 років. Він в тій кімнаті, де все обрушилося, де намагаються знайти. Він там був. Вони лягли відпочивати з дідусем і бабусею – бабуся з дідусем в дальній кімнаті, а Боря тут", – розповіла Алла Степанюк.

Вона зазначила, що дідуся з бабусею вдалося врятувати з будинку одразу після удару, а до кімнати, де перебував підліток, добратися дуже важко.

"Вони (дідусь з бабусею – ред.) вибралися одразу, їх дістали, а туди вони не змогли дійти, тому що там обвалилося все в коридор, і вони не змогли дійти ніяк ні звідси, ні звідти", – сказала жінка.

Рятувальники продовжують пошукові роботи, незважаючи на загрозу обвалення.

Родичка розповіла про пошуки 15-річного хлопчика у Харкові/ скрін

Дивіться відео з коментарем тітки 15-річного хлопчика, якого шукають у Харкові:

Тіло хлопчика було знайдене

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі телемарафону повідомив, що тіло 15-річного хлопчика було знайдене. Зараз рятувальники ДСНС здійснюють деблокування тіла підлітка.

"Він мешкав на першому поверсі зі своїми бабусею та дідусем. Вони в момент влучання перебували в іншій кімнаті, а він – у тій кімнаті, куди обвалилися шість поверхів. Візуально зараз тіло хлопчика рятувальники бачать, але на ньому дуже важкі плити. Зараз вирішується питання, як деблокувати, не пошкоджуючи тіло. Швидше за все хлопчик уже загинув, адже багато часу перебуває під завалами, дуже серйозні рани, немає ознак життя, кінцівки його не рухаються. Але констатувати біологічну смерть зможемо тоді коли буде повне деблокування тіла і медики його оглянуть", - розповів речник Харківської облпрокуратури.

Коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка/ скрін

Дивіться відео коментаря речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка:

Удар РФ по Харкову ввечері 30 жовтня – що відомо

Раніше Главред повідомляв, що КАБ РФ у Харкові знищив під'їзд житлового будинку. За попередньою інформацією, удар міг бути завданим керованою авіаційною бомбою. Внаслідок цього загинула дитина – 11-річний хлопчик, відомо про кілька десятків постраждалих.

Вранці 31 жовтня стало відомо, що кількість поранених різко зросла – до 34. Також стало відомо, що зараз під завалами перебуває 15-річний хлопець.

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Що відомо про ФАБ-3000/ Інфографіка: Главред

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