Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Іраклі Макацарія втретє став батьком: перше фото

Олена Кюпелі
3 червня 2026, 20:04
google news Підпишіться
на нас в Google
Грузинський бізнесмен і танцюрист Іраклі Макацарія став батьком ще однієї дівчинки.
Іраклі Макацарія, Ліза Чічуа
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа тепер батьки багатодітної сім’ї / колаж: Главред, фото: instagram.com, Іраклі Макацарія

Коротко:

  • Скільки дітей у Іраклі Макацарія
  • Хто народився у відомого грузина

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія, став батьком утретє.

Про це Іраклі та його дружина Ліза Чічуа поділилися радісною новиною на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Як відомо, пара вже виховує трирічного сина Гію та однорічну доньку Ніно. Тепер же Іраклі та Ліза стали багатодітними батьками, адже у них народилася ще одна донечка.

Іраклі Макацарія втретє став батьком
Іраклі Макацарія став батьком утретє / Скріншот Instagram/maqatsa

Пізніше Макацарія показав відео, як біля пологового будинку його вітали друзі. Іраклі навіть розплакався від переповнення емоцій.

Іраклі Макацарія втретє став батьком
Іраклі Макацарія став батьком втретє / Фото Instagram/maqatsa

Іраклі Макацарія дружина

Іраклі Макацарія брав участь у проекті "Холостяк" в Україні, але жодна з дівчат так і не стала дружиною грузинського бізнесмена. Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися кілька років тому. Обраниця грузина молодша за нього на багато років, проте це не заважає парі будувати сім'ю.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, українська співачка Камалія поділилася наболілим — її сімейний бізнес втретє став мішенню для російської атаки.

Раніше також стало відомо про те, що українська фотомодель і громадська діячка Влада Літовченко якось зникла з радарів українських ЗМІ і зовсім не дає приводів для публікацій.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Іраклі Макацарія

Ірако Макацарія — бізнесмен і продюсер. Іраклі Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013 році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Учасник проектів "Холостяк" і "Танці з зірками".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Іраклі Макацарія новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Військового вирішення немає": Рубіо розкрив плани США щодо переговорів України та РФ

"Військового вирішення немає": Рубіо розкрив плани США щодо переговорів України та РФ

21:05Світ
Росія може влаштувати нові масовані ракетні атаки: Зеленський про загрозу

Росія може влаштувати нові масовані ракетні атаки: Зеленський про загрозу

21:02Україна
"Останній аргумент Путіна": Зеленський назвав головну загрозу для України, чого чекати

"Останній аргумент Путіна": Зеленський назвав головну загрозу для України, чого чекати

20:02Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

У трьох знаків зодіаку з 3 червня почнеться величезний фінансовий успіх

У трьох знаків зодіаку з 3 червня почнеться величезний фінансовий успіх

Співала для українських військових та поранених: у РФ масово скасовують Лорак

Співала для українських військових та поранених: у РФ масово скасовують Лорак

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

21:13

"Ситуація не така однозначна": Фесенко - про учасників переговорів з РФ

21:05

"Військового вирішення немає": Рубіо розкрив плани США щодо переговорів України та РФ

21:04

Навіщо городники бризкають помідори аспірином — секрет урожаю

21:02

Росія може влаштувати нові масовані ракетні атаки: Зеленський про загрозу

21:01

Україна на перехресті маршрутів: Кім окреслив нову роль країни в глобальній економіці

У Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — ПреображенськийУ Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — Преображенський
20:56

Прихильниця Путіна Корольова рекордно схудла: що з нею сталося

20:50

Трьох знаків зодіаку чекає великий тріумф - у кого завершиться чорна смуга

20:19

Бур’яни більше не ростимуть: як назавжди знищити траву між грядкамиВідео

20:16

Фритюрниця творить дива: надшвидкі рецепти врятують будь-яку вечерю

Реклама
20:12

М’ясорубка більше не чавитиме м’ясо: як заточити ніж удома за кілька хвилинВідео

20:05

Посівний сезон триває: що можна посіяти в червні

20:04

Іраклі Макацарія втретє став батьком: перше фото

20:02

"Останній аргумент Путіна": Зеленський назвав головну загрозу для України, чого чекати

19:22

Змусить змій тікати з ділянки: запах якої рослини вони не переносять

19:17

Рибалка стрибнув у воду за гігантом із глибин, розміром з людинуВідео

19:12

Куди поділася і як зараз виглядає Влада Літовченко

19:09

Неможливо перекласти: які два популярні слова є лише в українців

18:59

Як сказати українською "встречаться" - одну грубу помилку робить багато хтоВідео

18:55

"Зможемо наблизити мир": важка заява Зеленського щодо термінів закінчення війни

18:35

Мурахи більше не повернуться: проста домашня процедура творить диваВідео

Реклама
18:21

Колонізація та програш у війні: у Путіна представили сценарії майбутнього Росії

18:19

Гороскоп Таро на завтра, 4 червня: Близнюкам — успіх, Дівам — прорив

18:13

Відведе будь-який негатив: куди потрібно приколоти шпильку

18:05

Знайдені на звалищі картини виявилися справжнім скарбом

17:47

Майже 1500 учасників та 60 спікерів: у Києві відбулась ювілейна конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026

17:40

Долар злетів до максимального рівня, євро різко знизився: курс валют на 4 червня

17:39

Зарплати на Черкащині різко зросли: хто заробляє найбільше

17:37

Називав українців біомасою й виправдовував агресію РФ: у Житомирі судитимуть бізнесменаВідео

17:32

Українців можуть оштрафувати на понад 150 тисяч гривень: за що карають

17:00

Влад Яма несподівано накинувся на росіян і висловився щодо війни — деталі

16:56

Навіщо класти склянку в каструлю при варінні м’яса: трюк, про який знають одиниці

16:53

Дефіцит, талони і кілометрові черги досягли Москви: у Росії колапс через удари ЗСУВідео

16:43

Водії досі сперечаються щодо того, коли саме слід мити автомобільВідео

16:20

Чому на Трійцю прикрашають домівки зеленню: священник розкрив правдуВідео

16:02

Як вибрати футболку: стилістка розкрила базу, яка прослугує не одне літоВідео

15:43

"Боляче, аж до сліз": Камалія повідомила про горе в родині

15:33

"Мало хто погоджується": відома співачка здивувала гонораром за проведення весілля

15:25

Ніякий не "крижовнік": як правильно назвати колючий ягідний кущ українською

15:11

Рятувальники попередили батьків про приховану небезпеку купальників

15:05

Чому коти живуть довше за собак - вчені зробили проривне відкриття

Реклама
14:44

Колишніх контрнаступів уже не буде: генерал розповів про нову стратегію ЗСУ на півдні

14:28

Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

14:25

Історик розкрив найбільший секрет росіян: гучна заява "переписує" підручники РФВідео

14:19

Global Teacher Prize Ukraine відзначить педагогів, які боронили або боронять Україну

14:10

"Більше збитків, ніж прибутку": Сумська розповіла про свій бізнес "для натхнення"

13:59

Дівчина розповіла, як секонд-хенди змушують витрачати більше, ніж потрібноВідео

13:59

Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

13:59

Палац зробив важливу заяву щодо Кейт Міддлтон

13:53

Гороскоп на завтра, 4 червня: Левам - зрив планів, Скорпіонам - зміни

13:34

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти