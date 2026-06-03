Іраклі Макацарія втретє став батьком: перше фото

Грузинський бізнесмен і танцюрист Іраклі Макацарія став батьком ще однієї дівчинки.

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Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа тепер батьки багатодітної сім’ї / колаж: Главред, фото: instagram.com, Іраклі Макацарія

Коротко:

Скільки дітей у Іраклі Макацарія

Хто народився у відомого грузина

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія, став батьком утретє.

Про це Іраклі та його дружина Ліза Чічуа поділилися радісною новиною на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Як відомо, пара вже виховує трирічного сина Гію та однорічну доньку Ніно. Тепер же Іраклі та Ліза стали багатодітними батьками, адже у них народилася ще одна донечка.

Іраклі Макацарія став батьком утретє / Скріншот Instagram/maqatsa

Пізніше Макацарія показав відео, як біля пологового будинку його вітали друзі. Іраклі навіть розплакався від переповнення емоцій.

Іраклі Макацарія став батьком втретє / Фото Instagram/maqatsa

Іраклі Макацарія дружина

Іраклі Макацарія брав участь у проекті "Холостяк" в Україні, але жодна з дівчат так і не стала дружиною грузинського бізнесмена. Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися кілька років тому. Обраниця грузина молодша за нього на багато років, проте це не заважає парі будувати сім'ю.

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Про особу: Іраклі Макацарія Ірако Макацарія — бізнесмен і продюсер. Іраклі Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013 році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Учасник проектів "Холостяк" і "Танці з зірками".

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