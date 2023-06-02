Колишній "холостяк" Макацарія став батьком і розсекретив ім'я та стать дитини

Судячи з того, що Макацарія був одягнений в синій поліетиленовий халат і такі ж бахіли, то можна зробити висновок, що він був присутній на пологах.

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Іраклі Макацарія його дружина народила первістка / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Колишній герой одного з сезонів української версії реаліті-шоу "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія вперше став батьком. І негайно повідомив про це всіх своїх фоловерів в соціальній мережі Instagram.

21-річна дружина комерсанта Ліза Чичуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.

Трохи пізніше комерсант розмістив в Мережі короткі відеоролики, зняті біля пологового будинку. Щасливий чоловік вийшов до близьких і рідних, які зібралися біля пологового будинку, щоб привітати його. Потім від повноти почуттів новоспечений батько заплакав.

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А судячи з того, що Макацарія був одягнений в синій поліетиленовий халат і такі ж бахіли, то можна зробити висновок, що він був присутній на пологах.

Іраклі Макацарія вітали біля пологового будинку / скріншот з відео

Нагадаємо, раніше стало відомо, що британський актор і голлівудська зірка Джуд Лоу став батьком в сьомий раз - його нинішня дружина народила йому другу спільну дитину. Всього у Лоу семеро дітей від чотирьох різних жінок.

Також голлівудська комедійна актриса австралійського походження Ребел Вілсон зробила своїй дівчині пропозицію руки і серця у Діснейленді. Разом артистка і її обраниця вже виховують дочку.

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