Росомаха на волі: Г'ю Джекман офіційно розлучився з дружиною після 27 років разом

Джекман і Фернесс майже два роки намагалися завершити свої стосунки.

https://glavred.net/starnews/rosomaha-na-svobode-hyu-dzhekman-oficialno-razvelsya-s-zhenoy-posle-27-let-vmeste-10676744.html Посилання скопійоване

Г'ю Джекман розлучився - деталі процесу з Деборрою-Лі Фернесс / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Г'ю Джекмані та Деборра-Лі Фернесс розлучилися

На це вже колишньому подружжю знадобилося майже два роки

Тривалий час шлюб Г'ю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс вважали в Голлівуді зразковим - пара була разом 27 років, за які ніхто навіть не міг припустити, що між ними можуть бути якісь розбіжності. Однак у вересні 2023 року Г'ю та Деборра-Лі зробили офіційну заяву, в якій повідомили про початок шлюборозлучного процесу.

Суди, переговори і розгляди тривали майже два роки, що, за чутками, було пов'язано з пошуком компромісів у поділі спільно нажитого майна. І ось 23 червня 2025 року суд округу Саффолк штату Нью-Йорк змінив статус розгляду справи Джекмана і Фернесс на "завершено" - тепер уже колишнє подружжя остаточно вільне, повідомляє видання People.

відео дня

Але, ймовірно, ненадовго. Г'ю Джекман перестав приховувати свій роман з акторкою Саттон Фостер ще під час розлучення з першою дружиною, а сама Фостер розлучилася з чоловіком восени 2024 року - закоханим просто кортить насолодитися своїми стосунками повною мірою.

Г'ю Джекман з Деборрою-Лі Фернесс / ua.depositphotos.com

Г'ю Джекман і Саттон Фостер / instagram.com/theghjackman

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що старша донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини - 20-річна Захара Джолі-Пітт засвітила каблучку на безіменному пальці.

Також американська оскароносна співачка Біллі Айліш перестала приховувати нового бойфренда. Обранець зірки старший за неї на 7 років, і нещодавно знімався в її кліпі.

Читайте також:

Хто такий Г'ю Джекман? Г'ю Джекман - австралійський актор театру і кіно, співак і продюсер. Став відомий широкому загалу за роллю супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів "Люди Ікс". Номінант на премії "Оскар" (2013), BAFTA (2013) і "Золотий глобус" (2002, 2018), володар премії "Золотий глобус" (2013), театральної премії "Тоні" (2004, 2012), телевізійної премії "Еммі" (2005) і музичної премії "Греммі" (2019). Джекман став єдиним виконавцем в історії Бродвею, який отримав усі основні театральні премії протягом одного сезону (за роль у "Хлопчику з країни Оз") - "Тоні", "Drama Desk" і "Outer Critics Circle", так звана "потрійна корона Бродвею", повідомляє Вікіпедія. Вибрана фільмографія: "Кейт і Лео", "Пароль "Риба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Жива сталь", "Знедолені", "Робот на ім'я Чаппі", "Австралія" і "Найвеличніший шоумен".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред