Виявився "ходоком": названо ім'я "причини" розлучення Г'ю Джекмана - ЗМІ

Заради кого актор погодився перекреслити 27 років шлюбу з Деборрою-Лі Фернесс.

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Чому Г'ю Джекман розлучився з Деборрою-Лі Фернесс / колаж: Главред, фото: instagram.com/thehughjackman

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Джекман і Фернесс були разом 27 років

Шлюб розпався через роман актора з колегою

У вересні 2023 року австралійські актори Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс повідомили, що після 27 років у шлюбі прийняли мирне рішення продовжити свої життєві шляхи окремо. Це була єдина озвучена причина для розлучення артистів.

Однак видання Us Weekly, з посиланням на слова блогерки Таші Ластінг і неназваної близької подруги Фернес, стверджує, що шлюб Г'ю і Деборри-Лі міг похитнути роман на стороні. Його нібито завів актор під час роботи над мюзиклом "Продавець музики" (2021-2022).

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Ймовірною обраницею Джекмана стала його партнерка по постановці, акторка Саттон Фостер. Коли Фернесс дізналася, що чоловік їй не вірний, вона спершу хотіла зберегти шлюб, але Г'ю Джекман наполіг на розлученні.

Варто зазначити, що, за даними Page Six, Фостер і Джекман все ще разом - вони закохані і мріють бути разом до кінця своїх днів. Примітно, що в жовтні 2024 року Саттон подала на розлучення з чоловіком, нібито щоб нарешті бути з Г'ю і ні від кого не ховатися.

Г'ю Джекман і Саттон Фостер / instagram.com/theghjackman

Г'ю Джекман і Саттон Фостер / instagram.com/thehughjackman

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Хто такий Г'ю Джекман? Г'ю Джекман - австралійський актор театру і кіно, співак і продюсер. Став відомий широкому загалу за роллю супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів "Люди Ікс". Номінант на премії "Оскар" (2013), BAFTA (2013) і "Золотий глобус" (2002, 2018), володар премії "Золотий глобус" (2013), театральної премії "Тоні" (2004, 2012), телевізійної премії "Еммі" (2005) і музичної премії "Греммі" (2019). Джекман став єдиним виконавцем в історії Бродвею, який отримав усі основні театральні премії протягом одного сезону (за роль у "Хлопчику з країни Оз") - "Тоні", "Drama Desk" і "Outer Critics Circle", так звана "потрійна корона Бродвею", повідомляє Вікіпедія. Вибрана фільмографія: "Кейт і Лео", "Пароль "Риба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Жива сталь", "Знедолені", "Робот на ім'я Чаппі", "Австралія" і "Найвеличніший шоумен".

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