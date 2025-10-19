Горда мама: Леся Нікітюк уперше показала личко крихітки-сина

Нікітюк перестала приховувати дитину від нареченого-військового.

Леся Нікітюк діти - який вигляд має син Лесі Нікітюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк показала рідкісні фото з сином

На одному зі знімків можна розгледіти, який вигляд має малюк

Українська ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк сьогодні відзначає 38-річчя. Попередній рік перевернув її життя з ніг на голову - у неї відбувся кінодебют, заручини і вона вперше стала матір'ю.

Остання подія стала для зірки визначальною. Тому новий рік Нікітюк зустрічає словами подяки та першими фото, на яких показує своє довгоочікуване щастя - сина.

"Сьогодні мій День Народження, але насправді - мій День Народження триває кожного дня протягом цілого року . Тому сьогодні, я просто хочу подякувати долі, яка подарувала нам тебе", - пише Леся у своєму блозі в Instagram. У коментарях іменинницю вітають друзі та колеги - Маша Єфросиніна, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Alyona Alyona, Kola, Наталка Денисенко та ін., а також шанувальники.

Леся Нікітюк діти - який вигляд має син Лесі Нікітюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк діти - який вигляд має син Лесі Нікітюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк діти - який вигляд має син Лесі Нікітюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк діти - який вигляд має син Лесі Нікітюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

