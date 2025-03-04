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СБУ дісталася до Охлобистіна: що загрожує путіністу

Олена Кюпелі
4 березня 2025, 15:11
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Слідчі Служби безпеки повідомили Охлобистіну про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України
Іван Охлобистін
Іван Охлобистін / колаж: Главред, фото: t.me/Ohlobistin

Коротко:

  • За якими статтями звинувачується Охлобистін
  • Що йому загрожує

СБУ заочно повідомила про підозру російському акторові, запеклому путіністу Івану Охлобистіну, який зі сцени в центрі терористичної Москви закликав вбивати українців

Як ідеться в телеграм-каналі відомства, Служба безпеки зібрала доказову базу на пропагандиста Охлобистіна, який агітує за війну РФ проти України.

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За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на червоній площі в Москві, що відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

"Тоді Охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії Росії, вбивства українців і захоплення нових регіонів нашої держави. Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував поширення кремлівського режиму по всій території України", - повідомляють силовики.

Крім того, путінський Кремль регулярно вручає нагороди оскаженілому акторові за публічну підтримку війни, зокрема воєнних злочинів окупаційних угруповань Росії.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти вибухової діяльності зловмисника на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Охлобистіну про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

"Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - повідомили в СБУ.

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Нагадаємо, Главред раніше повідомляв про те, що відомий своїми шовіністично-великоімперськими поглядами актор, режисер і сценарист Іван Охлобистін засудив скандального співака-путініста Філіпа Кіркорова за його "покаянну" поїздку на Донбас.

Також скандальний актор-путиніст Іван Охлобистін, який нещодавно "спіймав кулю" на Донбасі, розповів, що його старший син Василь пішов воювати.

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Хто такий Іван Охлобистін?

Іван Охлобистін - скандально відомий актор кіно і телебачення. Крім того, він також священнослужитель РПЦ (з 2010 відсторонений від служби", повідомляє "Вікіпедія".

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