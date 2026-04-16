"Кричав": Денисенко розповіла про приліт поруч із будинком та реакцію сина

Актриса розповіла про складну ніч для всіх киян.

https://glavred.net/starnews/krichal-denisenko-soobshchila-o-prilete-ryadom-s-domom-i-reakcii-syna-10757150.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко — син / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Відома актриса Наталка Денисенко поділилася з підписниками в Instagram тим, як для її родини минула тривожна ніч. РФ атакувала Київ балістикою та дронами.

Один із ударів припав на сусідній житловий комплекс. Денисенко розповіла про свої емоції після непростої ночі.

відео дня

"Влучання в сусідній ЖК. Вперше за всю війну Андрюша вдома чув вибухи", — розповіла Наталка.

Наталка Денисенко після атаки РФ на Київ 16 квітня / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Незважаючи на нічні переживання, зірка вранці, як зазвичай, відправила сина до школи. Денисенко поділилася повідомленням вчительки, яка після спілкування з дитиною розповіла про його реакцію на те, що сталося.

"Запитувала про ніч, він сказав, що кричав і через вибухи не міг спати, тому мама прийшла і закривала йому вушка", — розповіла педагог.

Наталка Денисенко з сином Андрієм / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Актриса також висловила свої співчуття постраждалим після терористичного удару РФ.

"Мої співчуття постраждалим і сім'ям загиблих", — написала Денисенко.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред