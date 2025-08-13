"У Бога інший план": футболіст Шахтаря повідомив про горе у родині

Георгій Судаков розповів деталі.

Гравець Шахтаря Георгій Судаков розповів сумну новину про те, що помер його батько за кілька днів до матчу з Панатінаїкосом.

На своїй сторінці в соцмережах Георгій поділився, що 13 серпня його батько Віктор мав святкувати день народження, але доля розпорядилася інакше.

"Завтра в тебе мав би бути день народження, але в Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем і чистою душею! У четвер ти мав би, як завжди, дивитися футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені і сказати: "Синку, ти, як завжди, найкращий". Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендер-паті, як ти з усіма хлопцями спілкувався і кайфував: "Ну хлопці такі всі класні, душевні, вони мені як рідні". Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру. "Синку, м'яч круглий, поле рівне, у тебе все вийде, ти найкращий". Не забувайте зателефонувати рідним! Ніколи не знаєш, коли трапиться "той самий день", - зазначив футболіст.

Георгій Судаков про батька / фото: скрін instagram.com, Георгій Судаков

Кар'єра Георгія Судакова

Судаков є вихованцем Шахтаря, футболіст дебютував у дорослому складі 2020 року і вже встиг стати одним із його лідерів. У 145 поєдинках українець відзначився 35 голами та 25 результативними передачами.

Також Георгій двічі допоміг команді завоювати чемпіонський титул і Кубок України.

Про персону: Георгій Судаков Георгій Вікторович Судаков народився 1 вересня 2002 року в місті Брянка, Луганська область, Україна - український футболіст, півзахисник донецького "Шахтаря", молодіжної та національної збірних України. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21, найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату Європи 2023. У дитячо-юнацькій футбольній лізі України виступав за харківський "Металіст" (2013-2016) і донецький "Шахтар" (2017-2019). У сезоні 2018/19 років разом із "гірниками" став чемпіоном України серед гравців до 17 років і визнаний найкращим гравцем фінального турніру. Крім цього, за підсумками сезону Георгія Судакова визнали найкращим гравцем атакувального плану серед гравців 2002 року народження. За результатами опитування Георгій Судаков був визнаний найкращим гравцем 2023 року в "Шахтарі". Wikipedia

