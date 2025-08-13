Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"У Бога інший план": футболіст Шахтаря повідомив про горе у родині

Еліна Чигис
13 серпня 2025, 12:42
92
Георгій Судаков розповів деталі.
Георгій Судаков із батьком
Георгій Судаков - трагедія / колаж: Главред, фото: instagram.com, Георгій Судаков

Ви дізнаєтеся:

  • Георгій Судаков розповів про втрату
  • Що він написав про свого батька

Гравець Шахтаря Георгій Судаков розповів сумну новину про те, що помер його батько за кілька днів до матчу з Панатінаїкосом.

На своїй сторінці в соцмережах Георгій поділився, що 13 серпня його батько Віктор мав святкувати день народження, але доля розпорядилася інакше.

відео дня

"Завтра в тебе мав би бути день народження, але в Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем і чистою душею! У четвер ти мав би, як завжди, дивитися футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені і сказати: "Синку, ти, як завжди, найкращий". Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендер-паті, як ти з усіма хлопцями спілкувався і кайфував: "Ну хлопці такі всі класні, душевні, вони мені як рідні". Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру. "Синку, м'яч круглий, поле рівне, у тебе все вийде, ти найкращий". Не забувайте зателефонувати рідним! Ніколи не знаєш, коли трапиться "той самий день", - зазначив футболіст.

Георгій Судаков про батька
Георгій Судаков про батька / фото: скрін instagram.com, Георгій Судаков

Кар'єра Георгія Судакова

Судаков є вихованцем Шахтаря, футболіст дебютував у дорослому складі 2020 року і вже встиг стати одним із його лідерів. У 145 поєдинках українець відзначився 35 голами та 25 результативними передачами.

Також Георгій двічі допоміг команді завоювати чемпіонський титул і Кубок України.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Dibrova розповів, що думає про Олега Винника, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні.

А також Наталка Денисенко розповіла про своє особисте життя після розлучення з військовослужбовцем Андрієм Фединчиком. Наталка зазначила, що поки не знайшла свого коханого і не знає, як вона може налагодити особисте життя, адже дуже зайнята.

Вас може зацікавити:

Про персону: Георгій Судаков

Георгій Вікторович Судаков народився 1 вересня 2002 року в місті Брянка, Луганська область, Україна - український футболіст, півзахисник донецького "Шахтаря", молодіжної та національної збірних України. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21, найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату Європи 2023.

У дитячо-юнацькій футбольній лізі України виступав за харківський "Металіст" (2013-2016) і донецький "Шахтар" (2017-2019). У сезоні 2018/19 років разом із "гірниками" став чемпіоном України серед гравців до 17 років і визнаний найкращим гравцем фінального турніру. Крім цього, за підсумками сезону Георгія Судакова визнали найкращим гравцем атакувального плану серед гравців 2002 року народження.

За результатами опитування Георгій Судаков був визнаний найкращим гравцем 2023 року в "Шахтарі". Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини футболу новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наслідки будуть катастрофічними, РФ прорвала фронт - в BILD назвали головну проблему

Наслідки будуть катастрофічними, РФ прорвала фронт - в BILD назвали головну проблему

13:49Фронт
До України увірветься похолодання: де та коли температура впаде до +20 градусів

До України увірветься похолодання: де та коли температура впаде до +20 градусів

13:25Синоптик
ЗСУ перебили нафтову "артерію" РФ на Брянщині - розкрито вогняні наслідки удару

ЗСУ перебили нафтову "артерію" РФ на Брянщині - розкрито вогняні наслідки удару

12:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

"Триває підготовка до масштабного наступу": куди Росія перекидає війська

"Триває підготовка до масштабного наступу": куди Росія перекидає війська

Останні новини

14:27

Все порізати кубиком і в духовку: рецепт неймовірно смачної і швидкої запіканки

14:20

І прогноз погоди не потрібен: які рослини віщують дощВідео

14:13

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

14:12

Королі іронії та гострого язика: ТОП-3 найсаркастичніші знаки зодіаку

14:05

Влип у нову історію: у чоловіка Наді Дорофєєвої знову проблеми

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
13:50

Усього за півгодини: рецепт найапетитнішої кабачкової ікри від Руслана СенічкінаВідео

13:49

Наслідки будуть катастрофічними, РФ прорвала фронт - в BILD назвали головну проблему

13:42

Старша донька Кошового ошелешила гарячими танцямиВідео

13:29

М'ясо буде неймовірно соковите: лайфхак для м'яких відбивних

Реклама
13:25

До України увірветься похолодання: де та коли температура впаде до +20 градусів

12:58

Росіян заганяють у пастку: військовий пояснив, що відбувається біля Покровська

12:56

Предками українців могли бути не слов'яни – відкриття, яке ламає підручники історіїВідео

12:42

"У Бога інший план": футболіст Шахтаря повідомив про горе у родині

12:39

Путін залишиться розчарованим після зустрічі з Трампом: Коваленко назвав причину

12:27

Дочка Заворотнюк уперше показала свого сина

12:13

Гороскоп Таро на завтра 14 серпня: Дівам - відкрити серце, Терезам - відпустити

12:09

Третій армійський корпус Білецького тримає левову частку фронту, – Василь Малюк

12:05

ЗСУ перебили нафтову "артерію" РФ на Брянщині - розкрито вогняні наслідки удару

12:01

Тягне додому: де Софія Ротару відсвяткувала день народження

11:49

"Круасанчик": зіркова стрибунка вперше показала обличчя двомісячної доньки

Реклама
11:38

"Триває підготовка до масштабного наступу": куди Росія перекидає війська

11:30

Що зробити зі смородиною після збору ягід: покрокова інструкціяВідео

11:28

"Психологічні проблеми": що відбувається з Потапом насправді

11:25

Трамп може "продати" інтереси Києва заради припинення вогню - Reuters

11:04

Такого курсу ще не було: аналітик попередив про серйозний скачок долара

10:35

Китайський гороскоп на завтра 14 серпня: Зміям - суперечки, Коням - брехня

10:32

Гороскоп на завтра 14 серпня: Терезам - розтрати, Дівам - стрес

10:32

Зеленський поїде в Берлін на переговори з Трампом - Bild

10:28

Групи військових з КНДР розгортають біля українського кордону: що сказали в ГУР

09:53

Замість штурмів окупанти втікають: на Запоріжжі в армії РФ виникли проблеми

09:35

"Це була його чітка воля": вдова Ігоря Поклада озвучила останнє бажання композитора

09:28

У Росії поскаржилися на атаку дронів: куди був спрямований удар БпЛА

09:15

"Насолода від моменту": Каменських показала фігуру після чуток про народження сина

09:10

Ходячі протиріччя: три знаки зодіаку з найскладнішими характерами

09:01

Не поступка: Рубіо назвав мету зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

08:27

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

08:16

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Ситуація на фронті і перемовини на Алясці: що чекає Україну?Погляд

07:56

Відкриє шлях РФ на Харків і Дніпро: в ISW сказали, чим загрожує Україні втрата ДонбасуФото

07:10

Чим відрізняються два чоловіки зі скрипкою: лише люди з "орлиним зором" знайдуть відмінності

Реклама
06:59

Зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці: у CNN розкрили деталі

06:10

Як успішні атаки вглиб РФ виводять ПутінаПогляд

06:00

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопця на касі за 27 секунд

04:32

"Росія програє": економіст озвучив наслідки відмови Індії від купівлі нафти

04:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 8

03:30

Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

02:32

Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"Відео

02:22

"Три грації": дружина Євгена Кошового показала, який зараз вигляд мають доньки шоумена

02:16

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти