"Це руйнує": Єва Лонгорія у сльозах розповіла про евакуацію

"Габі Соліс" не змогла залишатися байдужою і все ж повернулася до палаючого Лос-Анджелеса.

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Єва Лонгорія новини - Єва Лонгорія розповіла про боротьбу з наслідками пожежі в Лос-Анджелесі / колаж: Главред, фото: instagram.com/evalongoria

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Єва Лонгорія та її близькі евакуювалися з ЛА

Кілька днів потому акторка повернулася в місто і стала волонтером

Чотири дні тому американська акторка Єва Лонгорія, відома за роллю Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", разом зі своєю сім'єю евакуювалася з палаючого Лос-Анджелеса - вогонь не сягнув її оселі, але все місто зараз є потенційно небезпечним місцем. У себе артистка прихистила кілька друзів, які тікали в спробах сховатися від всепожираючої стихії.

"Ми вирішили евакуюватися, тому що нас попередили, а потім ми продовжували отримувати сигнали тривоги. Це був божевільний тиждень. Руйнівний для стількох людей. Так багато друзів, які втратили своє майно. Це спогади, речі, заради яких люди так наполегливо працювали", - говорить Лонгорія зі сльозами на очах на відео, яке з'явилося в її блозі в Instagram.

відео дня

Вона також подякувала рятувальникам і жителям Лос-Анджелеса за їхню працю і небайдужість до постраждалих. Єва вже задонатила кругленьку суму для підтримки родин, які постраждали під час пожежі, і працівників, які продовжують виконувати свої обов'язки всупереч вогню.

Сьогодні акторка повернулася в один із районів Лос-Анджелеса, де стихія затихла. Вона допомагала збирати продовольчі набори для нужденних, а потім приєдналася до волонтерів, які очищають вулиці.

Єва Лонгорія новини - Єва Лонгорія розповіла про боротьбу з наслідками пожежі в Лос-Анджелесі / колаж: Главред, фото: instagram.com/evalongoria

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