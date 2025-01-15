Анджеліна Джолі, діти та кавун: як проводить час зіркове сімейство

Ви дізнаєтеся:
- Як ростуть діти актриси
- Як вони проводять час із мамою
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі сходила на прогулянку зі своїми молодшими біологічними дітьми - Ноксом і Вів'єн.
Як пише таблоїд Page Six, молодший син зірки, Нокс, буквально височів над акторкою під час походу за продуктами зі своєю сестрою-близнючкою Вів'єн. Зірка "Малефісенти" і 16-річні підлітки були сфотографовані з сумками з продуктами, коли вони виходили з Lazy Acres у Лос-Фелісі, Каліфорнія. Нокс ніс кавун, будучи на кілька сантиметрів вищим за свою знамениту маму і сестру.
Для виходу в світ 49-річна Джолі одягла світло-коричневе пальто, чорну сукню до щиколотки, чорні туфлі на плоскій підошві і темні сонцезахисні окуляри, в той час як її близнюки були одягнені повсякденніше.
Вів'єн була в толстовці з капюшоном, джинсах і кросівках, а її брат-близнюк був у футболці, штанах-карго, кросівках і окулярах.
Подивитися фото красивої Анджеліни з її прекрасними дітьми можна тут
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.
До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.
Вас також може зацікавити:
- Анджеліна Джолі закрутила роман із британським репером - ЗМІ
- Джолі знову закохана: вона провела дві ночі в готелі з новим бойфрендом
- Рідкісний вихід: Анджеліна Джолі засвітила "несхожого" біологічного сина
Хто така Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред