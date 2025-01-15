Анджеліна Джолі, діти та кавун: як проводить час зіркове сімейство

Діти актриси Анджеліни Джолі ростуть не по днях, а по годинах. Її син уже значно вищий за свою зіркову матір.

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Анджеліна Джолі вийшла з біологічними дітьми на шопінг / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Як ростуть діти актриси

Як вони проводять час із мамою

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі сходила на прогулянку зі своїми молодшими біологічними дітьми - Ноксом і Вів'єн.

Як пише таблоїд Page Six, молодший син зірки, Нокс, буквально височів над акторкою під час походу за продуктами зі своєю сестрою-близнючкою Вів'єн. Зірка "Малефісенти" і 16-річні підлітки були сфотографовані з сумками з продуктами, коли вони виходили з Lazy Acres у Лос-Фелісі, Каліфорнія. Нокс ніс кавун, будучи на кілька сантиметрів вищим за свою знамениту маму і сестру.

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Для виходу в світ 49-річна Джолі одягла світло-коричневе пальто, чорну сукню до щиколотки, чорні туфлі на плоскій підошві і темні сонцезахисні окуляри, в той час як її близнюки були одягнені повсякденніше.

Вів'єн була в толстовці з капюшоном, джинсах і кросівках, а її брат-близнюк був у футболці, штанах-карго, кросівках і окулярах.

Подивитися фото красивої Анджеліни з її прекрасними дітьми можна тут

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Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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