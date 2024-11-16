"Це буде страшне місце": Єва Лонгорія вирішила покинути США

Голівудська актриса зважилася на відчайдушний крок.

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Єва Лонгорія покинула США/ колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/evalongoria

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Що думає Єва Лонгорія про перемогу Трампа

Чому вона вирішила покинути США

Американська акторка, Габріель Соліс із серіалу Відчайдушні домогосподарки, Єва Лонгорія прийняла доленосне рішення.

Актриса розповіла, що більше не живе в Америці постійно, в інтерв'ю Marie Claire. Лонгорія сказала, що мешкає зараз в основному між Іспанією і Мексикою, і хоча вона прийняла рішення до виборів у США, їхній результат зміцнив її рішення і посилив її "тривогу" за тих, хто все ще живе в Америці.

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"Я привілейована", - сказала акторка, - "я можу втекти і кудись поїхати. Більшості американців не так пощастило. Вони застрягнуть у цій антиутопічній країні, і моя тривога і печаль - за них".

Чоловік акторки та режисер Хосе Бастон і їхній син Сантьяго, 6 років, поїхали разом із нею.

"Мені здається, що цей розділ мого життя вже позаду", - сказала вона, назвавши податки і безпритульність одними з причин, через які вона не сумує за життям і зйомками в Лос-Анджелесі.

Лонгорія давно є затятим прихильником Демократичної партії і провела частину літа, беручи участь у передвиборчій кампанії віцепрезидента Камали Гарріс. Перемога обраного президента Дональда Трампа - одна з причин, через яку вона рада зараз перебувати далеко від Штатів, сказала вона журналу.

"Якщо він дотримається своїх обіцянок, це буде страшне місце", - сказала Лонгорія.

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Раніше Главред писав про те, що Єва Лонгорія продемонструвала свою неймовірну фігуру. Акторка мала просто приголомшливий вигляд, продемонструвавши свій підтягнутий живіт у чорному укороченому топі та плавках від бікіні.

Також Лонгорію зняли, коли вона виходила з автомобіля біля готелю Beverly Hills. Актриса поспішала на зустріч із друзями. У руках вона несла різдвяні подарунки, тож на неї, ймовірно, очікував приємний вечір в атмосфері свята в колі близьких.

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