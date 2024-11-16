"Це буде страшне місце": Єва Лонгорія вирішила покинути США

Ви дізнаєтеся:
- Що думає Єва Лонгорія про перемогу Трампа
- Чому вона вирішила покинути США
Американська акторка, Габріель Соліс із серіалу Відчайдушні домогосподарки, Єва Лонгорія прийняла доленосне рішення.
Актриса розповіла, що більше не живе в Америці постійно, в інтерв'ю Marie Claire. Лонгорія сказала, що мешкає зараз в основному між Іспанією і Мексикою, і хоча вона прийняла рішення до виборів у США, їхній результат зміцнив її рішення і посилив її "тривогу" за тих, хто все ще живе в Америці.
"Я привілейована", - сказала акторка, - "я можу втекти і кудись поїхати. Більшості американців не так пощастило. Вони застрягнуть у цій антиутопічній країні, і моя тривога і печаль - за них".
Чоловік акторки та режисер Хосе Бастон і їхній син Сантьяго, 6 років, поїхали разом із нею.
"Мені здається, що цей розділ мого життя вже позаду", - сказала вона, назвавши податки і безпритульність одними з причин, через які вона не сумує за життям і зйомками в Лос-Анджелесі.
Лонгорія давно є затятим прихильником Демократичної партії і провела частину літа, беручи участь у передвиборчій кампанії віцепрезидента Камали Гарріс. Перемога обраного президента Дональда Трампа - одна з причин, через яку вона рада зараз перебувати далеко від Штатів, сказала вона журналу.
"Якщо він дотримається своїх обіцянок, це буде страшне місце", - сказала Лонгорія.
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Раніше Главред писав про те, що Єва Лонгорія продемонструвала свою неймовірну фігуру. Акторка мала просто приголомшливий вигляд, продемонструвавши свій підтягнутий живіт у чорному укороченому топі та плавках від бікіні.
Також Лонгорію зняли, коли вона виходила з автомобіля біля готелю Beverly Hills. Актриса поспішала на зустріч із друзями. У руках вона несла різдвяні подарунки, тож на неї, ймовірно, очікував приємний вечір в атмосфері свята в колі близьких.
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