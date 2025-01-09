16 років шлюбу: розвалилася одна з найбільш стабільних голлівудських пар

Джессіка Альба є мамою трьох дітей і була одружена 16 років.

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Джессіка Альба розлучається зі своїм чоловіком / Колаж Главред, фото Instagram/jessicaalba

Коротко:

Джессіка Альба та її чоловік розлучаються

Як виглядає сім'я актриси

Голівудська акторка Джессіка Альба та її чоловік Кеш Воррен, як повідомляється, розходяться.

Пара нещодавно розлучилася і готується до розлучення після майже 17 років шлюбу, повідомили джерела TMZ, яких цитує Page Six.

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Пара пов'язала себе узами шлюбу в травні 2008 року і виховує трьох дітей: доньок Онор, 16 років, і Гейвен, 13 років, а також сина Гейса, 7 років.

Ходять чутки, що Джессіка Альба та її чоловік розходяться / Фото Instagram/jessicaalba

Причина, через яку пара розлучається після стількох років спільного життя, залишається невідомою.

Альба і Воррен нещодавно разом відзначили День подяки разом зі своїми дітьми, відсвяткувавши свято в Пуерто-Вальярте, Мексика.

Ходять чутки, що Джессіка Альба та її чоловік розходяться / Фото Instagram/jessicaalba

Пара також всією сім'єю зустріла Різдво, фото з якого акторка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі.

Ходять чутки, що Джессіка Альба та її чоловік розходяться / Фото Instagram/jessicaalba

"Щасливих свят від нашої сім'ї вашій", - написала вона під іншим знімком.

Однак свою ліву руку вона сховала на всіх трьох знімках, тоді як "порожній" лівий безіменний палець кінопродюсера було видно на всіх.

Ходять чутки, що Джессіка Альба та її чоловік розходяться / Фото Instagram/jessicaalba

Альбу також спіймали без обручки на кількох нещодавніх знімках папараці.

Ходять чутки, що Джессіка Альба та її чоловік розходяться / Фото Instagram/jessicaalba

Джессіка Альба та її чоловік - помічник режисера фільму зустрілися на знімальному майданчику 2004 року. Вони заручилися в грудні 2007 року і сказали "так" на скромній церемонії в будівлі суду в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Ходять чутки, що Джессіка Альба та її чоловік розходяться / Фото Instagram/jessicaalba

У союзі пари народилося троє дітей - дві дівчинки та один хлопчик.

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Як раніше писав Главред, голлівудська акторка Джессіка Альба похвалилася свіжими фотографіями своєї старшої доньки Хонор, яка цими днями святкує 16-й день народження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка фільмів "SuperПерці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Волл-стріт" Джона Гілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність у найсуворішому секреті.

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