Вільям лютує: Гаррі готує удар по королівській родині

Принц Гаррі вирішив зняти фільм про принцесу Діану і доручив головну роль своїй дружині Меган Маркл.

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Принц Вільям і Гаррі можуть посваритися ще сильніше / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

Яку роль Гаррі планує для своєї дружини

Чому це може розлютити принца Вільяма

Принц Гаррі нібито готує новий фільм про свою матір, принцесу Діану, приурочений до 30-ї річниці її загибелі.

Як стверджує RadarOnline, у цьому проєкті герцог Сассекський хоче відвести особливу роль своїй дружині Меган Маркл.

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За даними видання, йдеться про телевізійний фільм, присвячений життю Діани та її трагічній смерті в 1997 році. Передбачається, що Меган стане не просто епізодичною учасницею проєкту, а буде "голосом" історії принцеси.

Принц Вільям може серйозно посваритися з Гаррі / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Меган не отримає камео - вона стане голосом історії Діани", - заявило джерело видання. За його словами, саме голос герцогині супроводжуватиме глядачів протягом усього фільму.

Таким чином, Гаррі нібито вирішив зробити дружину однією з центральних фігур проєкту, який може вийти до 30-ї річниці від дня загибелі Діани в серпні 2027 року.

При цьому передбачуваний фільм уже став причиною нової напруги між Гаррі та його старшим братом Вільямом. Джерела RadarOnline стверджують, що спадкоємець британського престолу вкрай негативно ставиться до ідеї проєкту й побоюється, що в ньому можуть пролунати нові подробиці про королівську родину.

Меган Маркл може стати голосом Діани / Фото Instagram/meghan

"Для Вільяма це перехід межі, за яку вже не можна буде повернутися назад", - розповів інший співрозмовник видання.

Особливо болючим для Вільяма, як стверджується, стало те, що Гаррі може знову публічно розповідати про свою матір і сімейні стосунки. Джерело порівняло ситуацію з виходом мемуарів принца "Запасний" (Spare), які у 2023 році стали причиною нового витка конфлікту між братами.

При цьому ані Гаррі та Меган, ані представники Netflix поки що офіційно не підтвердили існування такого проєкту. У подружжя є угода з платформою, проте конкретні деталі можливого фільму про Діану публічно не розкривалися.

Меган Маркл / Інфографіка Главред

Гаррі вже не вперше звертається до пам’яті матері у своїх проєктах. У 2017 році він разом із Вільямом брав участь у документальному фільмі "Діана, наша мати: її життя та спадщина", присвяченому 20-річчю від дня смерті принцеси.

Тепер, через ще десять років, брати, схоже, можуть знову опинитися по різні боки - цього разу через те, яким саме чином слід розповідати світові історію їхньої матері.

Якщо інформація про новий проєкт підтвердиться, його поява може стати особливо гучною на тлі конфлікту, що триває між Гаррі та Вільямом. Адже 31 серпня 2027 року виповниться рівно 30 років з дня загибелі Діани, а інтерес до її життя та спадщини, як і раніше, залишається величезним.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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