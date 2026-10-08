"Що сталося з її обличчям?": Меган Фокс здивувала шанувальників

Коротко:
- Звідки взялося відео актриси
- Чому користувачі коментують її зовнішність
Популярна голлівудська актриса Меган Фокс знову опинилася в центрі уваги через свою зовнішність.
Як пише Marca, кадри з'явилися на початку жовтня на платформі Letterboxd. У ролику Фокс разом із режисеркою Карін Кусамою розповідає про свої улюблені фільми в рамках проєкту Four Favorites. Однак замість обговорення кіно користувачі практично відразу почали коментувати зовнішність актриси.
Деякі інтернет-користувачі назвали Фокс "невпізнаваною" і почали припускати, що причиною змін могли стати косметичні процедури. Через велику кількість подібних коментарів Letterboxd зрештою відключила можливість коментувати публікацію в Instagram.
При цьому далеко не всі підтримали критику актриси. Шанувальники Меган нагадали, що відео було знято ще в жовтні 2025 року - приблизно через вісім місяців після народження її четвертої дитини. Вони зазначили, що зміни ваги та зовнішності після вагітності є цілком природними.
Меган Фокс стала не схожою на саму себе
Крім того, фахівці та шанувальники неодноразово звертали увагу на те, що сприйняття обличчя людини на фото та відео може сильно змінюватися через освітлення, макіяж, зачіску, ракурс і якість зйомки. Тому припущення, що з’явилися в мережі, щодо нових пластичних операцій Фокс не підтверджені.
При цьому сама актриса ніколи не приховувала, що вдавалася до деяких косметичних процедур. В інтерв’ю 2024 року Меган розповідала про ринопластику, яку перенесла в молодості, операції на грудях, а також про використання ботоксу та філерів. При цьому вона заперечувала деякі інші втручання, які їй приписували шанувальники.
Фокс також раніше відверто говорила про своє ставлення до власної зовнішності. У 2023 році актриса зізналася, що страждає на дисморфію тіла, і пояснила, що її сприйняття власної зовнішності часто сильно відрізняється від того, як її бачать оточуючі.
"Я ніколи не бачу себе такою, якою мене бачать інші люди", - говорила Фокс.
Цікаво, що відео, про яке йде мова, насправді не є свіжим записом. Його зняли під час спеціального показу фільму "Тіло Дженніфер" у Лос-Анджелесі в 2025 році. Фокс і Кусама зустрілися з нагоди виходу картини, яка вийшла ще у 2009 році й через роки набула статусу культової.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Як повідомляв Главред, раніше колумбійська співачка Шакіра та її колишній коханий Жерар Піке через чотири роки після гучного розставання знову зустрілися в суді.
Раніше також стало відомо, що принц Гаррі нібито готує новий фільм про свою матір, принцесу Діану, приурочений до 30-ї річниці її загибелі.
Вас також може зацікавити:
- Джим Керрі таємно одружився з популярною актрисою - подробиці
- "З мене досить": колишній агент Меган Маркл зробив жорстку заяву щодо актриси
- "Схопила за шию": екс-чоловік Хеллі Беррі звинуватив актрису в побитті сина
Про особу: Меган Фокс?
Меган Деніз Фокс - американська актриса та фотомодель. Відома як виконавиця ролі Мікаели Бейнс у фільмах "Трансформери" та "Трансформери: Помста занепалих", а також за роль Ейпріл О’Ніл у "Черепашках-ніндзя" та "Черепашках-ніндзя 2", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред