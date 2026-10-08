"Що сталося з її обличчям?": Меган Фокс здивувала шанувальників

Нове відео з актрисою викликало бурхливу реакцію в мережі: багато користувачів заявили, що ледь впізнали зірку "Трансформерів".

https://glavred.net/starnews/chto-s-ee-licom-megan-foks-do-neuznavaemosti-udivila-poklonnikov-10802516.html Посилання скопійоване

Меган Фокс дуже змінилася / Колаж Главред, фото Instagram/meganfox

Коротко:

Звідки взялося відео актриси

Чому користувачі коментують її зовнішність

Популярна голлівудська актриса Меган Фокс знову опинилася в центрі уваги через свою зовнішність.

Як пише Marca, кадри з'явилися на початку жовтня на платформі Letterboxd. У ролику Фокс разом із режисеркою Карін Кусамою розповідає про свої улюблені фільми в рамках проєкту Four Favorites. Однак замість обговорення кіно користувачі практично відразу почали коментувати зовнішність актриси.

відео дня

Деякі інтернет-користувачі назвали Фокс "невпізнаваною" і почали припускати, що причиною змін могли стати косметичні процедури. Через велику кількість подібних коментарів Letterboxd зрештою відключила можливість коментувати публікацію в Instagram.

При цьому далеко не всі підтримали критику актриси. Шанувальники Меган нагадали, що відео було знято ще в жовтні 2025 року - приблизно через вісім місяців після народження її четвертої дитини. Вони зазначили, що зміни ваги та зовнішності після вагітності є цілком природними.

Меган Фокс стала не схожою на саму себе

Меган Фокс сильно змінилася / Фото Стархіт

Крім того, фахівці та шанувальники неодноразово звертали увагу на те, що сприйняття обличчя людини на фото та відео може сильно змінюватися через освітлення, макіяж, зачіску, ракурс і якість зйомки. Тому припущення, що з’явилися в мережі, щодо нових пластичних операцій Фокс не підтверджені.

При цьому сама актриса ніколи не приховувала, що вдавалася до деяких косметичних процедур. В інтерв’ю 2024 року Меган розповідала про ринопластику, яку перенесла в молодості, операції на грудях, а також про використання ботоксу та філерів. При цьому вона заперечувала деякі інші втручання, які їй приписували шанувальники.

Фокс також раніше відверто говорила про своє ставлення до власної зовнішності. У 2023 році актриса зізналася, що страждає на дисморфію тіла, і пояснила, що її сприйняття власної зовнішності часто сильно відрізняється від того, як її бачать оточуючі.

"Я ніколи не бачу себе такою, якою мене бачать інші люди", - говорила Фокс.

Меган Фокс нещодавно вчетверте стала мамою / Фото Instagram/meganfox

Цікаво, що відео, про яке йде мова, насправді не є свіжим записом. Його зняли під час спеціального показу фільму "Тіло Дженніфер" у Лос-Анджелесі в 2025 році. Фокс і Кусама зустрілися з нагоди виходу картини, яка вийшла ще у 2009 році й через роки набула статусу культової.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, раніше колумбійська співачка Шакіра та її колишній коханий Жерар Піке через чотири роки після гучного розставання знову зустрілися в суді.

Раніше також стало відомо, що принц Гаррі нібито готує новий фільм про свою матір, принцесу Діану, приурочений до 30-ї річниці її загибелі.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Меган Фокс? Меган Деніз Фокс - американська актриса та фотомодель. Відома як виконавиця ролі Мікаели Бейнс у фільмах "Трансформери" та "Трансформери: Помста занепалих", а також за роль Ейпріл О’Ніл у "Черепашках-ніндзя" та "Черепашках-ніндзя 2", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред