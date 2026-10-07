Шакіра висунула нову вимогу до Піке: справа стосується їхніх дітей

Популярна співачка Шакіра знову вирішила звернутися до суду.

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Шакіра та Піке були одружені багато років / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Чому пара знову звернулася до суду

Як цей розгляд стосується їхніх дітей

Колумбійська співачка Шакіра та її колишній коханий Жерар Піке через чотири роки після гучного розставання знову зустрілися в суді.

Як повідомляє Hello, цього разу причиною розгляду став порядок спілкування екс-футболіста з їхніми спільними синами - 13-річним Міланом та 11-річним Сашею.

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6 жовтня колишні кохані з’явилися в суді Барселони, де розглядається питання про перегляд чинної угоди щодо дітей. З 2023 року хлопчики постійно живуть разом із матір’ю в Маямі, тоді як Піке залишається в Барселоні.

Шакіра знову звернулася до суду / Фото Instagram/shakira

Шакіра хоче змінити існуючий порядок поїздок дітей між США та Іспанією. Співачка вважає, що часті трансатлантичні перельоти на короткі канікули створюють для синів надмірне навантаження і можуть негативно позначатися на їхньому звичному ритмі життя.

Представники зірки опублікували спеціальну заяву, підкресливши, що Шакіра аж ніяк не намагається обмежити спілкування хлопчиків з батьком.

За словами представників співачки, її мета полягає в тому, щоб навантаження, пов’язане з поїздками між Маямі та Барселоною, "не лягало виключно на них, а було розділене".

Шакіра пропонує, щоб під час коротких шкільних канікул саме Піке прилітав до синів у Маямі. Таким чином Мілану та Саші не довелося б здійснювати тривалі перельоти через Атлантику заради кількох днів у Іспанії.

Жерар Піке звернеться до суду / Фото Instagram/3gerardpique

Сторона співачки пояснює свою позицію турботою про емоційне, фізичне та академічне благополуччя дітей. Мова, зокрема, йде про наслідки тривалих перельотів, зміну часових поясів та необхідність зберігати звичний шкільний і соціальний розпорядок хлопчиків.

При цьому Шакіра наполягає: вона не має наміру скорочувати час, який Мілан і Саша проводять із батьком. Співачка хоче лише змінити логістику таким чином, щоб необхідність постійно долати тисячі кілометрів не лягала виключно на дітей.

Шакіра та Піке: розлучення

Шакіра та Піке оголосили про розлучення в червні 2022 року після приблизно 12 років стосунків. У грудні того ж року вони затвердили угоду щодо синів, а навесні 2023-го співачка разом із дітьми переїхала з Барселони до Маямі.

Незважаючи на досягнуті раніше домовленості, через чотири роки після розриву колишнім коханим знову довелося вирішувати сімейне питання в суді. Цього разу Шакіра дає зрозуміти, що головним аргументом для неї залишається благополуччя Мілана та Саші.

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