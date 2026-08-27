Популярна російська співачка втратила сина: що відомо

Олена Свиридова розповіла пропагандистам, як втратила свого сина.

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Алена Свиридова зізналася, що втратила сина / Колаж Главред, фото Instagram/alenasviridova

Коротко:

Як склалися стосунки матері та сина після розлуки

Що допомогло їм налагодити зв'язок через роки

Популярна російська співачка Алена Свиридова зізналася, що фактично втратила старшого сина Василя, який ще в дитинстві поїхав слідом за батьком до Канади й залишився там жити назавжди.

Як повідомляють російські пропагандисти, артистка досі вважає цей від’їзд своєю головною помилкою.

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Василь народився у першому шлюбі 64-річної виконавиці з Сергієм Свиридовим - пара розлучилася через розбіжності щодо кар’єри співачки. Мамою вона стала у 20 років, але продовжувала мріяти про сцену, розриваючись між побутом і творчими амбіціями.

Алена Свиридова / Instagram/alenasviridova

Коли у Свиридової з’явився шанс заявити про себе в Москві, 8-річний Вася залишився з батьком у Мінську. Через кілька років чоловік емігрував до Канади й забрав сина з собою - спочатку на навчання, а потім хлопчик так і залишився жити у Ванкувері.

Артистка зізнавалася, що усвідомлення прийшло не відразу, а лише коли стало зрозуміло: син залишиться за океаном назавжди, і їх розділятиме величезна відстань.

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"Я ось досі думаю, що це моя велика помилка, що я його туди відправила слідом за батьком".

"Я відправила Васю туди вчитися, але якось він там і залишився в результаті. А я залишилася без дитини. І в нас з ним такий гарний зв’язок, ось прямо нам подобається одне й те саме - ось це дуже класно. І мені його страшенно не вистачає", - зізналася Свиридова.

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