Коротко:
- Як склалися стосунки матері та сина після розлуки
- Що допомогло їм налагодити зв'язок через роки
Популярна російська співачка Алена Свиридова зізналася, що фактично втратила старшого сина Василя, який ще в дитинстві поїхав слідом за батьком до Канади й залишився там жити назавжди.
Як повідомляють російські пропагандисти, артистка досі вважає цей від’їзд своєю головною помилкою.
Василь народився у першому шлюбі 64-річної виконавиці з Сергієм Свиридовим - пара розлучилася через розбіжності щодо кар’єри співачки. Мамою вона стала у 20 років, але продовжувала мріяти про сцену, розриваючись між побутом і творчими амбіціями.
Коли у Свиридової з’явився шанс заявити про себе в Москві, 8-річний Вася залишився з батьком у Мінську. Через кілька років чоловік емігрував до Канади й забрав сина з собою - спочатку на навчання, а потім хлопчик так і залишився жити у Ванкувері.
Артистка зізнавалася, що усвідомлення прийшло не відразу, а лише коли стало зрозуміло: син залишиться за океаном назавжди, і їх розділятиме величезна відстань.
Співачка відверто розповіла про свої переживання в розмові зі Світланою Бондарчук
"Я ось досі думаю, що це моя велика помилка, що я його туди відправила слідом за батьком".
"Я відправила Васю туди вчитися, але якось він там і залишився в результаті. А я залишилася без дитини. І в нас з ним такий гарний зв’язок, ось прямо нам подобається одне й те саме - ось це дуже класно. І мені його страшенно не вистачає", - зізналася Свиридова.
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Про особу: Олена Свиридова
Алена Свиридова - російська співачка, авторка пісень, композиторка, актриса, телеведуча. Заслужена артистка терористичної РФ.
Олена Свиридова не покидала Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну, заявивши в інтерв’ю, що залишається у своїй країні, оскільки це її дім.
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