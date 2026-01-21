Алла Пугачова готує грандіозне повернення — деталі

Примадонна хоче знову вийти на сцену.

Алла Пугачова - концерти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Ви дізнаєтеся:

Алла Пугачова готує повернення на сцену

Коли це станеться

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після терористичного нападу РФ, хоче повернутися на сцену. Як повідомляють російські ЗМІ, артистка планує перші виступи на літо.

До початку літа Примадонна не планує робочої діяльності, оскільки займається сім'єю, проте пізніше має намір активно виходити на сцену. Пугачова не замахується на масштабні концерти, але може виступати на приватних заходах.

Алла Пугачова - виступ / фото: instagram.com, Максим Галкін

"До початку літа Алла Борисівна корпоративи не розглядає - зосереджена на собі і на сімейних обов'язках. Однак неформально дала зрозуміти - варто чекати найбільший камбек", - пишуть ЗМІ.

Незважаючи на чутки, які раніше поширювали російські медіа, Алла не планує повертатися до РФ і тим більше давати там концерти. Співачка готова співпрацювати виключно з приватними європейськими замовниками.

Алла Пугачова — де зараз / фото: instagram.com, Алла Пугачова

До свого повернення артистка готувалася ґрунтовно. Живучи на Кіпрі, Пугачова активно займалася творчою діяльністю: записувала нові пісні і готувала музичну програму. У 2024 році їй надходили пропозиції про виступи, і навіть вдалося досягти домовленостей з великими замовниками.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

