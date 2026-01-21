Таємно вийшла заміж і ховає дітей: куди поділася колишня дружина Цекало

Цекало скаржиться на колишню дружину і те, що вона забрала дітей і не підтримує Росію.

Цекало скаржиться, що не бачить дітей / Колаж Главред, фото РосСМІ

Коротко:

Де зараз дружина Цекало

На що скаржиться путініст

Російські брехливі та пропагандистські ЗМІ дізналися, де зараз перебуває колишня дружина зрадника і путініста, продюсера Олександра Цекало, який закрутив роман з художницею з Казахстану Дариною Ервін.

За інформацією РосЗМІ, Вікторія Галушка зараз живе в Латвії і навіть вдруге вийшла заміж.

"Вона кілька років живе з новим чоловіком, матеріально забезпечена і ні в чому не має потреби. При цьому її політична позиція і погляди давно не збігаються з російським порядком денним, що викликає у Олександра серйозні питання: на які цілі в підсумку йдуть кошти, які він перераховує, як і в чиїх інтересах ними розпоряджаються за межами терористичної Росії. І чи справедливо взагалі стягувати з нього мільйони, якщо він роками позбавлений можливості бути батьком своїм дітям?"

Цекало кинув Вікторію Галушку заради художниці / Фото ОК

До слова, Цекало багато років не платив аліменти своїм дітям, повністю викресливши їх зі свого життя разом з дружиною. Вікторія подала позов, заявивши, що Цекало заборгував близько 50 мільйонів рублів аліментів дітям і ще близько 30 мільйонів — їй особисто. Продюсер у відповідь заявив, що після початку СВО колишня дружина фактично зникла за кордоном, позбавила його можливості брати участь у житті дітей і при цьому продовжує вимагати колишній рівень фінансової підтримки та забезпечення її потреб.

Вікторія подала позов, заявивши, що Цекало заборгував близько 50 мільйонів рублів аліментів дітям і ще близько 30 мільйонів — їй особисто. Продюсер у відповідь заявив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну колишня дружина фактично сховалася за кордоном, позбавила його можливості брати участь у житті дітей і при цьому продовжує вимагати колишній рівень фінансової підтримки та забезпечення її потреб.

Дочка Цекало і Галушки / Фото Світські новини

РосЗМІ також додають, що Вікторія Галушка не підтримує терористичну Росію і залишається вірною своїй батьківщині — Україні, як і її рідна сестра Віра Брежнєва.

Олександр Цекало і Вікторія Галушка прожили в шлюбі десять років. Зараз продюсер одружений на художниці Дарині Ервін, подружжя живе в США.

Олександр Цекало про війну

Українець за походженням Олександр Цекало, який мовчав про військове вторгнення РФ в Україну, нарешті визначив свою позицію. Цекало вирішив прокоментувати заяву його колишньої дружини про те, що він не платить аліменти на дітей і назвав жорсткий напад Росії на Україну - "СВО", тим самим відкривши своє справжнє ставлення до війни. Як відомо, "СВО" - спеціальна військова операція, війну називають російські пропагандисти і сам терорист Путін, намагаючись приховати свої злочини проти українського народу.

Про особу: Олександр Цекало Олександр Цекало – радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проектів "Большая разница" і "Прожекторперисхилтон". З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес – продюсерська компанія Sreda – продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

