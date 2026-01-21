"З'їдять": дружина Решетника розповіла, що лякає її більше, ніж відсутність світла

Крістіна Решетник поскаржилася на чотирьох голодних чоловіків, які щовечора приходять додому.

Христина Решетник з жахом чекає вечора/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Решетник

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника – блогерка Христина Решетник поділилася кадрами з нового заміського будинку і поскаржилася на цікавий факт.

Про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Так, за словами блогерки, її не дуже лякає відсутність електроенергії, як повернення її трьох синів голодними зі школи.

Христина Решетник славиться своєю любов'ю до важкого люксу / Скріншот Instagram/kristina_reshetnik

"29 годин немає світла, вмикали 1 раз на 15 хвилин вночі. Мене це не лякає так, як поява трьох голодних, а точніше чотирьох голодних чоловіків ввечері, яких потрібно годувати. Дайте світло, а то вони мене з'їдять", - написала Христина.

Вона також опублікувала фото, як сидить в теплому капюшоні зі злегка сумним обличчям.

Христина Решетник жартома поскаржилася на голодних дітей / Скріншот Instagram/kristina_reshetnik/

Про особу: Григорій Решетник Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

