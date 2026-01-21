"З'їдять": дружина Решетника розповіла, що лякає її більше, ніж відсутність світла

Коротко:
- Чого боїться дружина телеведучого
- Що вона каже про світло в будинку
Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника – блогерка Христина Решетник поділилася кадрами з нового заміського будинку і поскаржилася на цікавий факт.
Про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram.
Так, за словами блогерки, її не дуже лякає відсутність електроенергії, як повернення її трьох синів голодними зі школи.
"29 годин немає світла, вмикали 1 раз на 15 хвилин вночі. Мене це не лякає так, як поява трьох голодних, а точніше чотирьох голодних чоловіків ввечері, яких потрібно годувати. Дайте світло, а то вони мене з'їдять", - написала Христина.
Вона також опублікувала фото, як сидить в теплому капюшоні зі злегка сумним обличчям.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що напередодні Бруклін зробив кілька сторіз на своїй сторінці в Instagram, де розповів про всі образи, які йому нібито завдали зіркові батьки. Про цей конфлікт пишуть багато хто, а також продовжують ділитися архівними відео, на яких частково видно конфлікт зіркової сім'ї.
Раніше також українська актриса Ольга Сумська отримала хвилю хейту в соцмережі Threads через свою пропозицію, пов'язану з відключеннями електроенергії. Коментатори нагадали артистці, що її рідна дочка живе в Москві.
Вас також може зацікавити:
- "Довелося повертатися в Україну": дружину Решетника з дітьми не пустили до Польщі
- Дружина телеведучого Решетника попила каву в луці за 525 тисяч гривень
- Дружина Григорія Решетника потрапила до лікарні - що сталося
Про особу: Григорій Решетник
Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред